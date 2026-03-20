Navarra desarrolla un taller de "responsabilización" para personas que realizan trabajos en beneficio de la comunidad

Imagen de personas limpiando la orilla de un río. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Justicia, en colaboración con la Asociación Navarra de la Mediación (ANAME) han desarrollado un taller de "diálogos restaurativos", que consiste en el impulso de "procesos de responsabilización, reparación del daño y construcción y fortalecimiento del tejido comunitario" dirigidos a personas que se encuentran realizando trabajos en beneficio de la comunidad.

El programa cuenta con 13 sesiones, 10 grupales y 3 individuales, repartidas entre febrero y mayo de este año, y participan 15 personas, según informa en un comunicado el Ejecutivo foral.

Entre otros, se trabajarán contenidos clave de la justicia restaurativa, como "la revisión de la trayectoria vital, de la empatía, la comunicación no violenta, la comprensión del conflicto y de la conducta en su contexto, la identificación de los daños causados a las personas y a la comunidad, la búsqueda de alternativas al afrontamiento del conflicto y la elaboración de respuestas orientadas a la reparación y prevención".

Asimismo, el programa "favorece el desarrollo de habilidades relacionales, la gestión no violenta de los conflictos y una mayor conciencia del impacto de las propias acciones".

"Los efectos de este taller se extienden a las familias, entornos cercanos y a la comunidad, contribuyendo relaciones más respetuosas, a la prevención de nuevas violencias y al fortalecimiento de una convivencia basada en el respeto, la dignidad y el cuidado mutuo", destacan desde el Gobierno de Navarra.

El enfoque del programa sitúa también a las víctimas y a la comunidad "en el centro, promoviendo una justicia que repara, reconecta y genera cohesión social".