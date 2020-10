Navarra destaca en Europa el papel "clave" de las regiones para desarrollar ecosistemas de innovación

El Comité de las Regiones aprueba un informe sobre los cuadros de indicadores de innovación, el tercero que realiza Navarra

PAMPLONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Europeo de las Regiones ha aprobado este lunes el informe sobre los cuadros de indicadores de innovación de la Unión Europea, cuyo ponente ha sido el director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, y que apunta al papel "clave" de las regiones para desarrollar ecosistemas de innovación.

El informe, presentado en una de las seis comisiones del Comité, ha contado con el asesoramiento de Lola Ugarte, Catedrática de Estadística e Investigación operativa de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

Se trata del tercer informe que elabora Navarra en el seno del Comité Europeo de las Regiones, mediante su representante Mikel Irujo. El primero, sobre el futuro de las Estrategias de Especialización Inteligentes, fue presentado en 2017 y el segundo, sobre política europea de innovación basada en la cooperación interregional, en 2018.

Al aprobar el informe, el Comité de las Regiones hace suya la visión de Navarra, según la cual el Cuadro de indicadores de la innovación regional no debería ser tan solo un "concurso de belleza" regional, donde cada región ve reflejada su situación en el mapa europeo, sino que debería convertirse en una herramienta de las regiones de la UE para desarrollar sus ecosistemas de innovación y aplicar sobre el terreno la agenda política de la UE, incluido el Pacto Verde.

En este sentido, Navarra reclama que la Comisión Europea, con el apoyo del Comité Europeo de las Regiones, acompañe el cuadro de indicadores de la innovación regional con unas recomendaciones sobre las herramientas de la UE que puedan contribuir a la mejora de los ecosistemas de innovación regionales.

En concreto, se recomienda la elaboración, en cooperación con el Comité Europeo de las Regiones, de un cuadro de sinergias entre el sistema de medición de indicadores y las prioridades del Espacio Común de Investigación y de la Comisión Europea, como el Pacto Verde Europeo y la digitalización, la estrategia de investigación y ciencia abiertas de la Comisión, el futuro plan estratégico de Horizonte Europa, así como con el desarrollo de los objetivos políticos de la política regional y su conexión con las estrategias de especialización inteligente.

PROPUESTAS DE MEJORA

La Comisión Europea publica el Cuadro de indicadores de innovación regional (RIS) cada dos años. Esta herramienta ayuda a las regiones a evaluar las fortalezas y debilidades relativas de sus ecosistemas de investigación e innovación y puede tener un impacto político a nivel nacional y regional. Sin embargo, el informe destaca que dichos indicadores deberían vincularse mejor con otras herramientas de seguimiento y con las políticas y estrategias de la UE.

El informe reclama varias mejoras, como una mayor transparencia de los datos utilizados para elaborar el Cuadro de indicadores, así como una implicación de los servicios de estadística regionales, puesto que, de momento, sólo se utilizan fuentes a nivel europeo o estatal. Asimismo, el informe solicita la revisión del "factor país", según el cual, cuando no existen datos, se extrapolan a las regiones datos ponderados del Estado al que pertenecen, pudiendo producir una distorsión clara de la realidad.

Mikel Irujo sugiere realizar un análisis exhaustivo para evaluar si los indicadores RIS actuales son adecuados para medir la innovación o si es necesario incorporar nuevos indicadores, por ejemplo, los vinculados a la digitalización o al género.

El informe concluye que el Cuadro de Indicadores de Innovación Regional 2021 debe abordar también el tema de la construcción de resiliencia regional a través de la innovación, a la luz de la pandemia Covid-19. Asimismo, considera útil evaluar la vulnerabilidad de las estrategias regionales de especialización inteligente en tiempos de crisis.

De esta manera, Mikel Irujo ha pedido una "mayor participación" de las regiones en la elaboración del cuadro de indicadores ya que, ha lamentado, a aquellas regiones que tienen datos propios, a través por ejemplo de sus institutos de estadística, "no se nos tiene en cuenta" y se utilizan "sólo datos a nivel europeo o estatal".

Así, ha explicado que en muchos casos se usa una metodología que "no es muy beneficiosa" y que ha definido como "el factor Estado". Esto se traduce en que "cuando no hay datos por regiones -ni siquiera nos preguntan si tenemos o no-, entonces lo que hacen es coger un dato estatal y hacen una ponderación igual a todas las regiones". En su opinión, "es un dato, en un sector tan sensible y diverso como es la innovación, que debería ser modificado".

Irujo ha aclarado que "no se trata de criticar a la Unión Europea" y ha apostado por que este cuadro de indicadores sea "una herramienta útil que ayude a las regiones a mejorar sus ecosistemas de innovación". Una cuestión en la que el Comité de las Regiones "puede ayudar", ha remarcado.