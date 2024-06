‘En Navarra... Disfruta, comparte y respeta’, lema del Gobierno foral para unas fiestas "libres de agresiones sexistas"

PAMPLONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

‘En Navarra... Disfruta, comparte y respeta’ es el lema de la campaña lanzada este año por el Gobierno de Navarra para "promover un buen trato en las relaciones afectivo-sexuales en los entornos festivos y prevenir la violencia contra las mujeres y hacia la diversidad sexual".

La campaña está especialmente dirigida a la población menor de 35 años y tiene el triple objetivo de "mejorar la identificación de violencias de baja intensidad y concienciar de la necesidad de ponerles freno, difundir una visión positiva de la sexualidad promoviendo habilidades relacionales saludables, igualitarias y de buen trato y fomentar el uso de medidas preventivas para evitar prácticas sexuales de riesgo".

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Ejecutivo foral, Begoña Alfaro, ha presentado este jueves la campaña, impulsada en colaboración con los departamentos de Presidencia e Igualdad, Educación y Salud. Ha estado acompañada de la directora gerente del Instituto Navarra para la Igualdad (INAI), Patricia Abad; la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), Mª Ángeles Nuin; y la directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia del Departamento de Educación, Alicia Ruiz.

Asimismo, han asistido las entidades del programa comunitario de sexualidad y juventud Gozamenez, que son la Comisión Antisida, Sare, SEI y los Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (CASSYR), y técnicas de igualdad de entidades locales y grupos de acción local.

La campaña consta de cartelería y lonas que se distribuirá en espacios públicos de toda la geografía navarra, versiones para publicarse en periódicos y revistas locales, un vídeo y creatividades para redes sociales.

En las imágenes de la campaña se muestra a jóvenes en grupo o en pareja "disfrutando en entornos festivos en actitud festiva y saludable". Además del lema central, la cartelería diseñada incluye diferentes afirmaciones encaminadas a "reivindicar unas relaciones respetuosas." ‘¿Lo que más me atrae? Que no demos nada por supuesto’; ‘Tus caricias me ponen a cien. Tu respeto a mil’; o ‘¿Mi postura favorita? Cero presiones’ son las tres frases elegidas para promover una reflexión en este sentido ante el período festivo ya iniciado en algunas localidades y que se prolongará durante todo el verano.

El Gobierno de Navarra pondrá a disposición de las entidades locales los materiales de esta campaña para que cada ayuntamiento pueda adherirse al mensaje y difundirlo a través de los soportes que deseen (su programa de fiestas, cartelería, difusión en redes sociales, etc.). Como viene siendo habitual, cada municipio tendrá la opción de insertar el nombre y escudo de la localidad en las imágenes.

Los principales puntos públicos de distribución de la campaña serán las estaciones de autobús y de tren de Pamplona y Tudela, el transporte urbano de ambas localidades y los mupis digitales disponibles en la capital navarra, así como en las entradas al parking de la Plaza del Castillo. Se colocarán también en marquesinas de Pamplona y su comarca, Tudela y Estella y se publicarán en revistas locales.

Entre las entidades locales que exhibirán lonas de la campaña se encuentran las mancomunidades de Bortziriak, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Noáin, Valdizarbe, Arguedas y la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la zona de Los Arcos; los grupos de acción local de la Zona Media y Teder (Tierra Estella); y las localidades de Abllitas, Alsasua, Ansoáin, Corella, Oltza, Ribaforada y Valle de Aranguren.

Será muchos más, no obstante, los organismos y municipios adheridos a la campaña que difundirán materiales. El año pasado, fueron un total de 266 entidades diferentes (ayuntamientos, mancomunidades y concejos). El coste total del diseño, producción de materiales y difusión de la campaña asciende a 84.000 euros.

Datos recientemente publicados por el Instituto de Juventud de Navarra indican que, en lo que respecta a las relaciones afectivas, "parece mayoritariamente desterrada la idea de patrones poco igualitarios, al menos en el plano discursivo". El 94,5% de los jóvenes "considera que las relaciones deben basarse en la tolerancia y el respeto entre dos iguales y existe consenso a la hora de percibir como formas de violencia grave actitudes como no dejar decidir cosas a sus parejas, amenazar, prohibir salir de casa, obligar a mantener relaciones sexuales, hacer desprecios y controlar sus actividades o relaciones con otras personas".

En el año 2023 se diagnosticaron más de 3,5 infecciones de transmisión sexual (ITS) al día, "registrándose un aumento significativo en el número de casos notificados a los sistemas de vigilancia, tal y como sucede en los ámbitos estatal y europeo". Según los últimos datos publicados en el Boletín de Salud pública de Navarra nº129 de febrero 2024, este incremento "es más notable en hombres y entre la población menor de 35 años".

AUMENTO DE DENUNCIAS DE 2023

La campaña presentada este jueves busca también "que el tipo de relación positiva e igualitaria que traslada sirva para combatir las situaciones de desigualdad que derivan en violencia contra las mujeres, ámbito donde también se está registrando un aumento de las denuncias".

Los cuatro cuerpos policiales de Navarra recibieron en 2023 un total de 2.091 denuncias de distintas formas de violencia contra las mujeres, lo que supone una variación interanual del 8,4%, ya que en 2022 el número de denuncias fue de 1.929. Según el tipo de violencia, casi 7 de cada 10 denuncias (1.395) lo son por violencia física y psíquica o únicamente psíquica; el 17,03% (356) por violencia sexual y el 16,26% (340) por quebrantamiento de órdenes de protección. En los balances destaca la edad de las mujeres que ponen denuncias por violencia sexual, ya que casi 4 de cada 10 (39,89%) tienen menos de 18 años. Más de 3 de cada 10 mujeres (32,30%) tiene entre 18 y 29 años.

Por su parte, los Equipos de Atención Integral a víctimas de Violencia contra las mujeres (EAIV) atendieron en 2023 a 1.250 mujeres, 218 de ellas por violencia sexual (el 17,4 % de las atenciones). Ese mismo año, 239 mujeres fueron atendidas por violencia sexual en urgencias hospitalarias, 41 de ellas menor de 17 años y 95 con edades comprendidas entre 18 y 29 años con un total de 136 mujeres jóvenes atendidas por violencia sexual.

La Oficina de Atención a Víctimas del delito (OAVD) de Navarra registró en 2022 un volumen de 516 mujeres atendidas, entre ellas 50 adultas y 75 niñas agredidas sexualmente, es decir, más de seis niñas al mes.

En abril de este año entró en funcionamiento el Centro de Atención Integral a las Violencias Sexuales (CAIVS), que ha atendido a 80 mujeres, de las cuales la mayoría ha sufrido violencia sexual recientemente, y también han atendido casos de violencia sexual en la infancia, así como situaciones de prostitución y de trata.