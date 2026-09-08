Navarra había ejecutado, a finales de julio, más de 643 millones de euros en proyectos de fondos Next Generation

Archivo - Navarra cerró 2025 con un gasto real de 6.213 millones de euros y una ejecución del 91% - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra cerró julio con 151 actuaciones de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y con un volumen global de financiación de fondos MRR asignada de 657,91 millones de euros. De esta financiación, se habían recibido y contabilizado 643,24 millones de euros.

Además, al término del mes de julio estaban autorizados 662,52 millones de euros de gasto para el periodo comprendido entre 2020 y 2026 y se habían reconocido gastos por un volumen de 563,09 millones de euros.

Las cifras de proyectos gestionados por los departamentos del Gobierno de Navarra se sitúan en 151 en esta fase final del mecanismo. Cultura, Deporte y Turismo y Derechos Sociales, Economía Social y Empleo siguen siendo los departamentos que más proyectos gestionan, con 24 y 18 respectivamente, e Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial es el departamento que más financiación concentra, con 111,8 millones de euros.

Los datos ampliados y pormenorizados sobre financiación de proyectos MRR, personas preceptoras de fondos y cantidades recibidas se recogen en la web nextgeneration.navarra.es, donde se puede consultar la información genérica sobre los Next Generation, las convocatorias que afectan a la Comunidad foral y las dudas más habituales en torno a estas ayudas.

También en la web Gobierno Abierto se cuelga periódicamente la información actualizada sobre proyectos, cuantías y personas o entidades. Los datos se extraen del sistema contable de Gobierno de Navarra y se vuelcan en una herramienta que permite buscar razón social o nombres y apellidos, dependiendo de si la financiación recae en un particular, en una empresa o en una entidad local, y conocer el estado económico de los proyectos, ha informado el Ejecutivo.