Navarra ha ejecutado ya el 80% de los fondos Next Generation y UPN y PPN critican que parte se destina a gasto corriente

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha afirmado este martes que la Comunidad foral ha ejecutado ya el 80% de la financiación de los fondos europeos Next Generation a falta de ocho meses para el final de los plazos. Los grupos parlamentarios de UPN y PPN han criticado el destino que ha dado el Gobierno foral a estos fondos, señalando que una parte se ha dedicado a gasto corriente del Ejecutivo.

Arasti ha explicado en una comisión parlamentaria, a petición de UPN, que, con datos provisionales de cierre de 31 de diciembre de 2025, son 151 las actuaciones que la Administración foral de Navarra está gestionando. Estas acciones tienen una financiación asignada de 619,8 millones de euros. De ellos, se han recibido 609,8 millones, se ha autorizado gasto MRR (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) por algo más de 600 millones de euros y se han reconocido obligaciones por 490,2 millones de euros.

El consejero ha querido precisar que se trata de una cifra de millones inferior a la que se había recibido en su anterior comparecencia y "eso se debe a que, en este caso, tenemos en cuenta los reintegros de subvenciones de contribuyentes, las devoluciones de fondos MRR y la financiación adicional no MRR".

Además, José Luis Arasti ha destacado que se han autorizado gastos por encima de la financiación asignada MRR y se ha ejecutado el 80% de esta financiación. "Hay que aclarar que el gasto total previsto va a ser superior a la financiación recibida. Por lo tanto, a cierre de 2025, ocho de cada diez euros recibidos de los fondos MRR ya se han ejecutado completamente, y esto quedando por delante todavía los datos de 8 meses más de trabajo, hasta agosto de 2026 -son ocho meses dado que los datos se refieren a cierre de diciembre-".

Por departamentos, de los casi 620 millones de euros de financiación asignada, 112 millones se destinan a proyectos del Departamento de Industria, más de 87 millones se asignan a proyectos del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, 97 millones al Departamento de Educación y más de 85 al Departamento de Vivienda, "una representación muy clara de dos de los pilares de acción de este gobierno, el interés por el progreso y el trabajo por la acción social", ha asegurado Arasti.

Tras ello, el consejero ha afirmado que "los fondos están llegando". "Se reciben, se ponen en circulación y llegan a la ciudadanía. Tanto es así, que me van a permitir que repita un ejercicio que ya les propuse en mi última comparecencia parlamentaria a cuenta de los fondos europeos. Algo tan sencillo como dividir la cantidad ejecutada entre la población navarra. Hoy, tras el gran esfuerzo de ejecución, el resultado de esa división ha ascendido a 722 euros por persona, muy por encima de las cifras de las que algunos grupos parlamentarios se han hecho eco en anteriores ocasiones", ha asegurado.

El portavoz de UPN, Ángel Ansa, ha trasladado su "decepción tanto con el destino que se ha dado a la mayoría de los fondos europeos Next Generation MRR, como con la cuantía que finalmente ha llegado a Navarra". "Tenemos la sensación de que se ha desperdiciado bastante dinero y no se ha aprovechado esta extraordinaria ocasión para dar oportunidades a muchas personas, entre ellas, por ejemplo, a la juventud", ha indicado. "El objetivo para el que se crearon los fondos era transformar el tejido productivo, pero de los casi 620 millones de euros asignados a Navarra, únicamente 152,3, el 24,6% del total, se han destinado a las empresas navarras con ese objetivo a través de ayudas directas y convocatorios de subvenciones. El resto de los fondos, en su mayoría, se han destinado para gastos ordinarios del día a día, que el Gobierno tendría que haber afrontado con su propio presupuesto", ha señalado.

Por el contrario, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que "Navarra sí ha sabido vehiculizar estas oportunidades, convirtiéndolas además en actuaciones concretas que hoy, años después de empezar a ejecutar estos fondos, vemos como una realidad tangible y podemos comprobar que sí están cumpliendo esa realidad y esa función transformadora para la cual fueron asignados y sí están contribuyendo claramente al cumplimiento de los objetivos marcados".

La portavoz del PPN, Irene Royo, ha indicado que "Navarra ni está entre las comunidades que más fondos ha ejecutado ni entre las que menos, podemos aprobar la gestión que se ha hecho en Navarra, pero ni mucho menos dar un notable en relación con la ejecución". "Somos más críticos con la capacidad transformadora de estos fondos. Parte de estos fondos se ha destinado al gasto corriente del Gobierno de Navarra y somos críticos con lo poco que se ha destinado a la transformación digital y verde de nuestra industria", ha señalado.

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha señalado que "quedan, ocho meses para seguir trabajando en esta cuestión y tendremos que hacer una valoración definitiva una vez que se concluya, pero consideramos que el trabajo ha sido positivo". Guzmán ha animado al Gobierno de Navarra a que "siga por la misma senda y siendo consciente de que en estos momentos, ante los grandes retos que tiene el conjunto de la sociedad mundial, la sociedad europea y la sociedad navarra, estrategias como la de los fondos Next Generation, tienen que marcarnos el rumbo al conjunto de las instituciones".

EH Bildu y Geroa Bai no han participado en la comisión, para sumarse a la huelga general convocada por ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde por un salario mínimo propio en Navarra.