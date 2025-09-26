Navarra espera un otoño suave, después de registrar el tercer verano más cálido desde 1961

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra espera un otoño con una "alta probabilidad" de que sea suave, aunque sin una "tendencia clara" en cuanto a las precipitaciones, después de registrar el tercer verano más cálido desde 1961.

Así lo ha dado a conocer este viernes la delegada territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Navarra, Paloma Castro, en una rueda de prensa con motivo del cambio de estación de verano a otoño, que comenzó el 22 de septiembre y se prolongará hasta el 21 de diciembre. Habrá tres lunas llenas -7 de octubre, 5 de noviembre y 5 de diciembre- y el cambio de hora se producirá el 26 de octubre, cuando a las 3 horas serán las 2.

Según ha explicado, en cuanto a temperaturas se espera un otoño cálido, si bien en lo referente a las precipitaciones "no tenemos una tendencia clara". "No podemos decir que vaya a llover más de lo normal", ha dicho, tras añadir que "si llueve lo normal, serán unos 187 litros por metro cuadrado". Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, ha remarcado que "se mantiene la anomalía cálida" y una "cierta tendencia" a que sea "seco".

En cuanto al verano, se han registrado "llamativas" anomalías de temperatura, de hasta dos grados, y dos olas de calor. En concreto, ha sido el tercer verano más cálido de toda la serie desde 1961. Solo ha sido superado por los años 2022 y 2003. En Navarra, la segunda ola de calor ha sido la más extensa, aunque "no tanto como en otros sitios", por lo que "no hemos tenido un elevadísimo número de incendios" como en otras comunidades.

En cuanto a las precipitaciones, el porcentaje ha sido del 87%, y "la manera de llover ha sido curiosa, por encima de lo normal hasta el final de junio y por debajo de lo normal" después. En concreto, se han registrado 120 litros por metro cuadrado, que es "algo menos de lo normal". El mes más llamativo ha sido junio, el segundo más cálido desde 1961 y con una anomalía de 3,6 grados. El resto de meses han sido más "anodinos", con anomalías del 0,2% en julio, una cifra "normal", y de 1,9% en agosto, en este caso "una anomalía más importante".

También ha destacado las principales efemérides registradas durante la segunda ola de calor: el 11 agosto se registró una temperatura máxima de 41,4 grados, el 16 de agosto fue de 41,6 grados, y la mas elevada, de 42 grados, fue el 17 agosto. Sin embargo, ninguna de ellas "superó la efemérides histórica que para Pamplona se dio el 17 julio de 2022, con 42,6 grados".

A pesar de este verano "seco y cálido", la "contrapartida positiva ha sido el año agrícola, que ha sido húmedo, con un 108 de porcentaje y un superávit de 70 litros por metro cuadrado". También fue cálido, el tercero más cálido, con una anomalía de 1,1 grados. Castro ha calificado estas cifras como una "buena noticia".

Respecto a los embalses, ha advertido de que se encuentran en un estado "crítico" tras la sequedad del verano, con solo el 38,67%, lo que supone 394 hectómetros cúbicos. "Estamos igualados a la media de los últimos 10 años", ha dicho, tras lamentar que en la última semana "se han perdido 27 hectómetros cúbicos".

Para los próximos días ha previsto un "estancamiento" de las temperaturas mínimas, que serán frescas, si bien para el sábado aumentarán las máximas hasta los 25 grados para luego "volver a decaer". No se esperan "grandes anomalías" en cuanto a precipitaciones y para la semana se espera "relativa estabilidad".