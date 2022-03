Navarra y Estado firmarán previsiblemente el jueves que la Comunidad foral asuma la gestión del IMV

Esta tarde se reunirá la parte navarra de la Junta de Transferencias

PAMPLONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Navarra y el Estado firmarán previsiblemente este jueves que la Comunidad foral asuma la gestión económica del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Previamente, esta tarde, está convocada la parte navarra de la Junta de Transferencias.

En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha manifestado que es "lógico" que la Comunidad foral asuma la gestión de "algo que incide directamente y que tiene interrelación con la renta garantizada" y obtener así una "mayor eficacia y eficiencia". "Estamos a favor de que se plantee así", ha dicho.

El socialista Ramón Alzórriz ha señalado, al respecto, que "se está afianzando el autogobierno". "Es destacable que en momentos difíciles la ciudadanía sepa que tiene gobiernos estables, con liderazgos serios", ha dicho, para añadir que trata de "la transmisión de la gestión, se prima la cercanía de las instituciones navarras, del conocimiento de la situación de las personas que lo necesitan". "Es una buena noticia para los navarros que en peor situación están", ha expuesto.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha manifestado que es una "buena noticia" que "el jueves las delegaciones de Navarra y el Estado firmaremos la transferencia de la gestión del IMV". "Es una buena noticia, hablamos de la gestión económica, en los términos en los que la Administración foral viene tramitando las ayudas", ha indicado.

El representante de EH Bildu Adolfo Araiz ha señalado que, con esta actuación, Navarra no va a asumir la transferencia sino la gestión económica del IMV. "No asumimos la transferencia de personal, ni de medios materiales ni la potestad legislativa en esta materia", ha indicado, para indicar que "nosotros reivindicamos que Navarra no solo sea un gestor económico, sino que se haga la transferencia y Navarra decida cómo gasta y determina las condiciones".

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que esta tarde se reunirá la parte navarra de la Junta de Transferencia para abordar la delegación a la Comunidad foral de la gestión del IMV. "Se nos ha presentado esta transferencia, que es una transferencia de ingresos", ha dicho, para indicar que "es una prestación que no mejora en sí nuestras prestación, nuestra renta garantizada y que ha sido obstáculo para seguir avanzando en el desarrollo de nuestras propias leyes de ingresos mínimos".