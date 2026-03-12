Navarra Film Industry viaja a Copenhague para participar en el festival CPH:DOX

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Navarra Film Industry participará por primera vez en CPH:DOX (Copenhagen International Documentary Film Festival), uno de los principales festivales de cine documental del mundo, que se celebra anualmente en Copenhague, y que dio comienzo este miércoles, 11 de marzo. La delegación navarra formará parte de las 19 delegaciones oficiales del festival, siendo además la única representación española en este grupo.

Como miembro del programa oficial de delegaciones, Navarra Film Industry participará de manera exclusiva en distintas actividades de networking y coproducción internacional, y tendrá la oportunidad de presentar el territorio frente al resto de delegaciones internacionales. Además, contará con un espacio propio de promoción en la web del festival y en el catálogo oficial de esta edición, según ha informado Navarra Film Industry en una nota.

La delegación estará encabezada por NICDO y NAPAR, junto a cuatro productoras navarras: 601 Producciones Audiovisuales, Claroscuro Films, Haruru Filmak y San Filmín Films. Las empresas participantes acudirán al certamen con el objetivo de impulsar sus proyectos en desarrollo, buscar socios internacionales de coproducción y atraer proyectos internacionales que puedan contar con Navarra como socio coproductor.

Entre las actividades profesionales programadas, el 16 de marzo tendrá lugar la presentación oficial de las delegaciones participantes en el festival. En este acto, Navarra Film Industry tendrá la oportunidad de presentar la delegación y el ecosistema audiovisual y de coproducción de la región. Además de la presentación, la jornada está organizada en torno a tres mesas redondas que facilitaran el encuentro entre los distintos miembros de las otras 19 delegaciones, permitiendo a las empresas establecer contactos y explorar posibles colaboraciones.

Además, las productoras navarras participarán durante los días 16, 17 y 18 de marzo en diferentes sesiones profesionales y mesas redondas con financiadores y representantes de la industria internacional. Entre las actividades destacadas se encuentra también la CPH:DOX Forum Dinner, que se celebrará el 17 de marzo.

Como preparación para su participación en el festival, las cuatro productoras navarras han formado parte del programa de mentoría de CPH:DOX, al que accedieron a través de una convocatoria impulsada por Navarra Film Industry. Este programa, iniciado el pasado mes de enero, ha servido de consultoría sobre los proyectos junto a expertos de la industria y encuentros con coproductores internacionales con el objetivo de aprovechar su participación en el CPH:DOX.

Navarra Film Industry (NFI) agrupa a los principales agentes públicos y privados del sector audiovisual navarro con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos, fortalecer la industria y generar nuevas oportunidades de colaboración. Forman parte de esta iniciativa el Departamento de Cultura - Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, la sociedad pública NICDO, el clúster audiovisual de Navarra CLAVNA y la Asociación de Productoras NAPAR.