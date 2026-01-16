Navarra firma un acuerdo de cooperación con el distrito chino de Longhua

En consejero Irujo junto al director general de la Oficina del Comité del Distrito del Gobierno de Longhua, Zhang Zhi, después de la firma del memorando de cooperación. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, y el director general de la Oficina del Comité del Distrito del Gobierno del distrito chino de Longhua, Zhang Zhi, han firmado esta semana un 'Memorando de Entendimiento sobre Intercambio Amistoso y Cooperación' con esta demarcación de la ciudad de Shenzhen, en el marco de reforzar las relaciones institucionales y económicas con la República Popular China.

"En los últimos 20 años China ha marcado un paso acelerado con un crecimiento histórico sin precedentes. Sus reformas, su capacidad tecnológica e innovadora la han convertido en un nodo de suministro para el mundo. Su posición en sectores estratégicos -altamente tecnológicos- como la robótica, automoción, la inteligencia artificial lo convierte en un país altamente atractivo para reforzar las relaciones de la Comunidad foral en la búsqueda de oportunidades de desarrollo económico", explica el consejero Irujo.

El acuerdo establece la voluntad de fortalecer el intercambio y la cooperación mutua entre ambas regiones. Específicamente desarrollarán diversas formas de intercambio y cooperación en los sectores de energías renovables, biomedicina, almacenamiento, desarrollo sostenible e industrial, educación y economía digital, ha informado el Gobierno foral.

En este sentido, el consejero Irujo destaca las sinergias que existen entre ambas regiones y sus ecosistemas industriales, especialmente entre los centros tecnológicos y las universidades. "Tenemos una excelente oportunidad para desarrollar nuestra industria verde con una región con la que tenemos muchas fortalezas en común. Navarra y Shenzhen son muy complementarias en muchos campos. Con este acuerdo, sentamos una base sólida para establecer relaciones con una de las regiones chinas más punteras en economía digital e innovación", indica.

Navarra y Longhua se comprometen a intercambiar delegaciones empresariales con el propósito de explorar oportunidades de colaboración en los diversos sectores, facilitando el desarrollo y promoción de actividades comerciales.

Asimismo, los diferentes departamentos pertinentes de ambos gobiernos mantendrán contactos regulares para celebrar consultas sobre asuntos relacionadas con el intercambio y la relación.

El consejero Irujo ha estado acompañado por Guillermo Alonso, director de 'Invest in Navarra', iniciativa de la sociedad pública Sodena.

Longhua, motor clave de la economía digital y la innovación industrial de Shenzhen, se centra en la fabricación de alta gama, la inteligencia artificial y la transformación baja en carbono.

Según ha indicado el Gobierno navarro, las dos regiones comparten una fuerte complementariedad en muchos campos, entre ellos la innovación tecnológica y la colaboración en la industria verde, "lo que sienta una base sólida para establecer relaciones de intercambio y cooperación amistosas".

Shenzhen, la ciudad con el crecimiento económico más rápido de China Shenzhen, por su parte, es la ciudad con el crecimiento económico más rápido de China, ha añadido. Su desarrollo la ha llevado a convertirse en la tercera ciudad más grande del país, después de Pekín y Shanghái.

Además, es el cuarto puerto más grande mundo y el segundo de China. Junto con Guangzhou, Hong Kong, Macao y otras ciudades del Delta del río de las Perlas, forma una de las mayores áreas metropolitanas del mundo, con una población de alrededor de cien millones de personas.