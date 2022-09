Navarra gestiona directamente 335 millones de fondos europeos de los 394 totales que tiene asignados hasta la fecha

Se han resuelto más de 45 convocatorias que benefician a más de 800 participantes

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad foral de Navarra tiene asignados hasta la fecha 394 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De ellos, 335 millones son gestionados directamente por la Comunidad y el resto, 59 millones, son ejecutados por la Administración General del Estado. A esos fondos se unen 148 millones de euros procedentes del mecanismo REACT EU.

Así lo ha explicado este viernes el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la ejecución actual del PRTR.

"La ejecución del plan de Recuperación ha tomado esa velocidad de crucero que esperábamos, que ha estado acompañado de un fuerte impulso reformista con la aprobación de reformas estructurales clave como la reforma laboral o de pensiones", ha afirmado.

Según ha explicado, se han resuelto hasta la fecha más de 45 convocatorias, que han beneficiado a más de 800 participantes. Entre ellos, 165 entidades locales y organismos públicos de toda Navarra; más de 390 empresas y centros de investigación; 25 fundaciones y asociaciones; y más de 200 personas.

"Estamos en un momento de incertidumbre, pero no podemos perder de vista este plan porque es una oportunidad sin precedentes para las empresas, autónomos, entidades locales y ciudadanía en su conjunto, y es una oportunidad que tenemos la obligación de aprovechar entre todos", ha afirmado, tras asegurar que "no es papel mojado, no es algo etéreo, es algo tangible, es un proyecto de país a medio y largo plazo que va acompañado de reformas estructurales que están cambiando

nuestro tejido productivo".

LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN

Los fondos asignados a la Comunidad foral se han destinado a las materias establecidas como prioritarias dentro del PRTR. Entre ellas, la transición verde (zonas de bajas emisiones, rehabilitación de edificios públicos o Moves III), protección social y empleo (empleo joven o plan de apoyos y cuidados de larga duración); digitalización y conectividad (Kit Digital, programa UNICO-Banda Ancha o emisiones IA); ciencia (recualificación del sistema universitario o programas del Instituto de Salud Carlos III); educación (Aula Menor o proyectos de Innovación de FP); industria y pyme (I+D+i de la industria manufacturera o garantías CERSA); y comercio y turismo (mercado urbano sostenible o planes de sostenibilidad turística en destino).

Además, Navarra participa en proyectos piloto de inclusión para perceptores del Ingreso Mínimo Vital, y de empleo (por importe total de 8,8 millones de euros), y en dos de los planes complementarios aprobados por el Gobierno de España hasta el momento (el Plan de Ciencia-Energía e Hidrógeno Renovable 2021 con 5,4 millones para la Comunidad Foral y el Plan de Ciencia Agroalimentario 2022 con 12,2 millones). Navarra participa, a su vez, en cinco de los once PERTE aprobados hasta la fecha: Energía Renovable, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento; Salud de Vanguardia; Aeroespacial; Cadena Agroalimentaria; y Digitalización del Ciclo del Agua.

Además, está pendiente de la resolución definitiva de la convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, de "gran importancia y relevancia" para la Comunidad foral.

LAS CIFRAS A NIVEL NACIONAL

Las comunidades autónomas han recibido hasta la fecha 18.379 millones de euros que llegan ya a más de 24.800 beneficiarios y más de 8.300 empresas.

Por su parte, la Administración General del Estado ha resuelto inversiones por valor de 11.000 millones de euros que benefician a más de 53.600 proyectos que corresponden, a su vez, a más de 42.000 empresas, más de 5.800 entidades locales y más de 2.800 universidades y centros tecnológicos.

"Estamos convencidos de que la cogobernanza y la colaboración entre administraciones son fundamentales para el éxito del Plan", ha señalado.