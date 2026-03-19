Navarra impulsa el talento femenino en ciencia de datos y sostenibilidad con el programa europeo WISE

PAMPLONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 alumnas procedentes de diez centros educativos de Navarra han participado esta semana en la iniciativa europea de Orientación WISE 'Ciencia de Datos para un Mañana más Verde' orientada a fomentar vocaciones STEM entre jóvenes, con especial foco en la sostenibilidad y la innovación digital.

La actividad, celebrada en Pamplona, en el Polo de Innovación Digital IRIS Navarra, ha sido impulsada por el Edutech Cluster en colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, en el marco del proyecto europeo WISE (Women in STEM and Digital Empowerment) financiado por el Fondo Social Europeo a través de la línea Social Innovation+.

El proyecto WISE se desarrolla en España, Italia y Rumanía con el objetivo de mejorar las competencias digitales y de ciencia de datos de mujeres jóvenes, promoviendo su participación en ámbitos tecnológicos y científicos. A través de metodologías innovadoras basadas en retos reales, el programa busca conectar el aprendizaje con desafíos actuales, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad, según ha informado el Gobierno foral.

En ediciones anteriores, el proyecto ya ha movilizado a más de trescientas jóvenes en los distintos países, consolidándose como una iniciativa clave para reducir la brecha de género en sectores STEM y fomentar el desarrollo de habilidades digitales en contextos educativos diversos.

FORMACIÓN PRÁCTICA CENTRADA EN SOSTENIBILIDAD Y DATOS

Durante tres jornadas, las participantes han trabajado en una experiencia formativa intensiva de 7,5 horas diarias centrada en el uso de los datos como herramienta para comprender y abordar retos ambientales.

El programa ha combinado dinámicas prácticas, trabajo en equipo y actividades de creatividad, incluyendo la Introducción a la ciencia de datos y su aplicación en la vida cotidiana, la Identificación de problemas ambientales locales y reflexión sobre sostenibilidad, el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en datos, la creación y presentación de propuestas en formato pitch (presentación breve) y fomentando habilidades de comunicación y pensamiento crítico.

Asimismo, las alumnas han participado en actividades colaborativas como el análisis de su entorno a través de dinámicas de green mapping (mapas temáticos ambientales) y la generación de ideas orientadas a mejorar su contexto desde una perspectiva sostenible.

PARTICIPACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NAVARROS

En esta edición han participado alumnas de los centros educativos IES Mendillorri, IES Padre Moret Irubide; IESO Pedro de Atarrabia de Villava, Colegio Calasanz de Pamplona, IES Eunate, IES Biurdana, colegio Regina Pacis de Burlada, IES Sarriguren, CI Escuela Técnico Sanitaria de Navarra (ESTNA) e IES Julio Caro Baroja.

Con esta iniciativa el Gobierno de Navarra y el Edutech Cluster refuerzan su compromiso con "el impulso de nuevas vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes, contribuyendo a construir un ecosistema más inclusivo y preparado para los retos digitales y medioambientales del futuro".

La Semana de Orientación WISE constituye la primera fase de un itinerario formativo más amplio que continuará con más actividades para el curso escolar 2026-2027.