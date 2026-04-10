Navarra moderniza el padrón municipal para facilitar trámites vía online

Imagen del Palacio de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha completado la primera fase del proyecto de transformación digital y modernización de los sistemas de gestión del padrón municipal de las entidades locales de Navarra, conocido como 'Padrón online', una iniciativa que "va a permitir ofrecer un servició más sencillo, ágil y fiable a la ciudadanía en su relación con la Administración".

Esta actuación, liderada por el Departamento de Presidencia e Igualdad, permite "mejorar la gestión de la información padronal, así como la coordinación entre los ayuntamientos y el Instituto Nacional de Estadística (INE), facilitando trámites comunes como el empadronamiento o la obtención de certificados y volantes, que progresivamente podrá realizarse de forma más rápida y cómoda, también por la vía online", explica en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Para acometer este proyecto, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiados por la Unión Europea-NextGenerationEU, convocó una línea de subvenciones a la que se han adherido los 272 municipios de Navarra. La actuación ha sido coordinada por la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas, con el apoyo de Zabala Innovation, y ejecutada por la sociedad pública Tracasa Instrumental.

Uno de los avances más importantes es la mejora en la identificación de las viviendas, lo que va a permitir ubicar a cada persona "de forma más precisa y evitar errores derivados de cambios en la numeración de las calles o en las secciones censales". Para ello, cada vivienda contará con un identificador único a nivel nacional, denominado Código de Identificación de la Vivienda (CIV), para "lograr mayor seguridad y estabilidad en los datos del padrón".

Esta novedad introduce "mejoras en la gestión y en la calidad del servicio a la ciudadanía", especialmente en trámites como la solicitud de volantes de empadronamiento o el empadronamiento online. Asimismo, permitirá disponer de herramientas comunes que "aumentarán la eficiencia de las administraciones locales, contribuyendo a reducir costes", además de ofrecer información actualizada en tiempo real y mejorar la interconexión con otros sistemas de la Administración.

El Gobierno de Navarra ha destacado que este proyecto avanza en la creación de un sistema de información territorial unificado y conectado con el catastro, "que permitirá ubicar de forma precisa a las personas del padrón en sus viviendas". "Esto facilitará la gestión municipal y mejorará la calidad de la información estadística, así como el funcionamiento de los servicios públicos como los de emergencias o salud, que en ocasiones encuentran dificultades para identificar correctamente determinadas viviendas, especialmente en núcleos de población que se encuentran diseminados", señala.

Las siguientes fases de este proyecto incluirán la puesta en marcha de servicios web con proyectos piloto por parte de los ayuntamientos, un periodo de adaptación progresiva y su posterior despliegue a nivel estatal. Este proceso permitirá extender este modelo a los más de 8.000 municipios de España hasta 2028.