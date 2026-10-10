Navarra participará en la 23ª Semana Europea de las Regiones en temáticas como automoción, industria y cooperación

Sede de la Comisión Europea en Bruselas, edificio Berlaymont. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra ha organizado, con motivo de la 23ª Semana Europea de las Ciudades y Regiones, y a través de la Delegación en Bruselas, un debate en Bruselas bajo el título de 'Regiones transfronterizas colaborando por una Europa más fuerte'. A lo largo de esta misma semana, Navarra participará además en diversos eventos en torno a temáticas como automoción, industria y cooperación transfronteriza.

El debate organizado por la Delegación contará con la participación de Javier Olite, director de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), Leyre Azcona, directora de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra (NAEN) y Martin Guillermo, secretario general de la Asociación Europea Regiones Fronterizas (ARFE) en una mesa redonda sobre la cooperación transfronteriza europea y será moderado por Beatriz Irala de la Oficina Permanente de Navarra ante la UE.

A continuación, se dará paso a otra mesa redonda sobre las regiones fronterizas y la construcción europea moderada por Iñigo Uharte Pérez de Azpeitia, jefe de unidad de la Oficina Permanente de Navarra ante la UE donde participarán Arola Urdangarín, asesora de la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco; Vicent Mazzone, responsable de asuntos de la Unión Europea de la región francesa de Nueva Aquitania; y Sergio Pérez, director general Acción Exterior del Gobierno de Navarra. El evento se desarrollará en tres idiomas: castellano, euskera y francés.

Además, el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, participará en el tercer encuentro de delegaciones de la Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra en Bruselas, iniciativa que puso en marcha el Gobierno de Navarra cuando presidió la Eurorregión NAEN (2024-2026) y que, en esta ocasión, tendrá lugar en la Delegación de Euskadi ante la UE por ostentar actualmente su presidencia.