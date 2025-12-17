Navarra pide vacunar todas sus cabezas de ganado ante los focos de dermatosis nodular cerca de la frontera con Francia

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mª Aierdi, con el director general de Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra va a solicitar al Estado que pida autorización a la Unión Europea para vacunar a todas las cabezas de ganado vacuno presentes en la Comunidad foral -unas 120.000- y la extensión de esta medida a "toda la masa pirenaica" -Euskadi, Aragón y Cataluña- debido a la presencia de nuevos focos de dermatosis nodular próximos a la frontera con Francia.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, en una comparecencia en la sede del Departamento en la que ha estado acompañado por el director general de Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil.

Aierdi ha explicado que en los últimos días se han detectado dos nuevos focos de esta enfermedad en Francia, en Aries y Alto Pirineo, "en una zona próxima a Navarra". Según ha apuntado, mientras que en Cataluña, donde se detectaron casos, "se ha controlado el foco con las medias que se adoptaron", en Francia "sigue sin controlarse la situación y la zona de afección sigue acercándose a Navarra". Por todo ello, ha solicitado la vacunación de todas las cabezas de ganado de Navarra "como medidas de seguridad para que podamos responder a la situación".

El consejero ha destacado que "con estos dos nuevos focos Francia ya alcanza los 110 focos declarados y la zona de protección más cercana se encuentra ya a 30 kilómetros de la frontera con Navarra". Por ello, en la reunión que mantendrá esta tarde el Ministerio con los directores generales de las Comunidades Autónomas, Navarra va a solicitar la extensión de la vacunación "al conjunto de toda la masa pirenáica de manera que consigamos hacer una zona de control que pueda frenar de alguna manera la extensión de la enfermedad".

El consejero ha indicado que se han mantenido reuniones con el sector para "extremar las medidas de bioseguridad" y se han visitado cinco explotaciones que estos días han recibido ganado procedente de Francia y, tras una inspección, no se han detectado casos.

Según ha explicado Ignacio Gil, la vacuna la financiaría el Ministerio mientras que sería Navarra, a través de personal de Intia y servicios veterinarios clínicos, los que se encargarían de la vacunación. Una vez recibidas las dosis, ha apuntado, el inicio de las vacunaciones empezaría en "uno o dos días".

PESTE PORCINA

En cuanto a la preste porcina africana, el Gobierno de Navarra ha realizado un contrato de emergencia con la única empresa en la Comunidad foral que se encarga de la recogida de animales muertos en el campo, su tratamiento y gestión, que se extenderá hasta el 28 de febrero, fecha en la que finaliza la caza de jabalíes.

Según ha explicado, hasta ahora esta empresa recogía los animales muertos, los llevaba a su planta en Biurrun de Murieta, eliminaban los restos en una empresa de Logroño, comercializaban un 20% de la carne de esos jabalíes directamente y un 80% lo hacía a través de una empresa de Toledo. Sin embargo, la empresa de Logroño ha comunicado que ya no iba a recoger restos de los animales y la empresa de Toledo "les dijo que iba a recoger pero siempre que fuera a coste cero el material de carne de jabalí". Una situación que llevaba "necesariamente al cierre de la planta" por lo que se ha decidido realizar un contrato de emergencia.

Se estima que en el periodo comprendido hasta el 28 de febrero se matarán unos 3.000 jabalíes en Navarra, con un coste máximo de 42 euros por animal, "de manera que cubramos los costos de recogida y gestión del proceso" y "no queden los animales en el propio monte". En el caso de que la situación de la peste porcina continuará más allá de esta fecha, Aierdi ha indicado que "tendríamos que buscar un sistema de contratación público y abierto en este caso".

Al igual que con la dermatosis nodular, el Departamento ha mantenido reuniones con el sector del porcino, unas 855.000 cabezas de ganado, par que ""se extremen las medidas de bioseguridad".

FLEXIBILIZACIÓN DEL CONFINAMIENTO EN EXPLOTACIONES AVÍCOLAS

Por su parte, en cuanto a la gripe aviar, José Mª Aierdi ha explicado que en el último mes y medio no se han detectado nuevos casos en las comunidades donde ha habido positivo en explotaciones, mientras que en Navarra tampoco se han registrado casos positivos en los últimos días en los análisis a la fauna silvestre.

Ha explicado que se mantiene el confinamiento de estos animales y no se ha autorizado su uso en fiestas populares, como pueden ser los desfiles del Olentzero o las cabalgatas de Reyes Magos.

Sí que se ha "flexibilizado" este confinamiento en las explotaciones extensivas "que requerían ciertos movimientos, siempre dentro de la explotación y con medidas de seguridad". Se trata de aproximadamente 470.000 animales avícolas de explotaciones extensivas, ecológicas, camperas o patos, de los 9,5 millones de cabezas de ganado que hay en total en Navarra.

Así, se ha abierto la posibilidad de que "de manera individual y analizando la situación de cada uno de ellos, se pueda hacer uso del recinto exterior en la propia explotación, con un máximo de cuatro horas y con una serie de condiciones de vigilancia personal y medidas de bioseguridad" como "limpieza de los exteriores de la explotación, eliminación de anidaciones, control de la zona de depósito del agua, de la explotación, higiene personal, etc".