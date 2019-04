Navarra presta "una buena atención" a los pacientes con traumatismos graves, según una investigación de la UPNA

Publicado 02/04/2019 18:11:54 CET

PAMPLONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sistema de emergencias de Navarra brinda "una buena atención" a los pacientes con traumatismos graves y su rendimiento es "comparable" al de los dispositivos asistenciales de emergencias traumáticas más desarrollados de Europa, como Alemania.

Esta es una de las conclusiones del médico Bismil Ali Ali (Sialkot, Pakistán, 1984) en su tesis doctoral, leída en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). No obstante, el investigador sugiere la necesidad de "revisar continuamente el manejo del paciente traumatizado para detectar puntos de mejora en su asistencia".

"El trauma se define como un cambio fisiológico y estructural agudo, en forma de lesión, que un paciente experimenta cuando una fuente externa de energía incide de forma más intensa que la capacidad del cuerpo para soportarla y disiparla", explica Bismil Ali, cuya tesis ha sido calificada con sobresaliente "cum laude" y tiene mención internacional.

Según detalla en su investigación, el trauma abarca "un amplio espectro de gravedad: desde un daño menor a una situación que conlleva peligro de muerte". "El trauma incluye tanto lesiones intencionadas como no: accidentes de tráfico, caídas, heridas por armas blancas y de fuego, etc.", precisa.

De todos ellos, el trauma grave es "un problema de salud importante, que requiere un enfoque multidisciplinar, ya que implica, por ejemplo, atención médica de urgencias, de medicina intensiva, de traumatología o de rehabilitación", según Bismil Ali, quien subraya que "cualquier intento de mejorar la calidad de la atención del trauma requiere de un seguimiento". "La monitorización se realiza utilizando registros de trauma, que pueden ayudar al personal sanitario a analizar los resultados del tratamiento", sostiene.

De ahí que los registros de trauma sean, a su juicio, "herramientas útiles para evaluar y mejorar la atención de los pacientes a través de la comparación con otros". "En España, los datos son limitados a nivel nacional y la mayoría de los registros de traumatismos establecidos son regionales o provinciales, como el Registro de Trauma Grave de Navarra", señala Bismil Ali Ali.

Su tesis ha sido dirigida por Tomás Belzunegui Otano, profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA y subdirector de Urgencias y Hospitalización del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), y Diego Reyero Díez, médico de UVI-Móvil y responsable de la atención del Código Parada Cardiorrespiratoria del Servicio Navarro de Salud, ha informado la UPNA en un comunicado.

REGISTRO ESTANDARIZADO

La tesis doctoral buscaba demostrar la fiabilidad del citado Registro de Trauma Grave de Navarra, creado en 2010 por el Servicio Navarro de Salud. "Este registro recoge de forma estandarizada, acorde al estilo de las recomendaciones europeas, datos demográficos, información prehospitalaria, datos sobre tratamiento hospitalario y el resultado. Esta recogida estandarizada de datos permite la comparación de la atención al paciente politraumatizado a nivel local, regional, nacional e, incluso internacional", destaca.

No obstante, según señala el investigador, la efectividad de los registros de trauma depende de la calidad de los datos. "La evaluación de la calidad de los datos del citado Registro de Trauma Grave de Navarra, en términos de integridad de datos y concordancia de los casos, demuestra que contiene datos fiables y de alta calidad, si bien hay un número no despreciable de pacientes no incluidos con un perfil muy concreto. Los excluidos mostraron un perfil de lesión específico, a pesar de cumplir los criterios para formar parte de este registro", detalla.

Según indica, "a menudo, se trataba de pacientes de edad avanzada, a menudo mujeres, con comorbilidades asociadas y lesión craneal aislada". Por ello, en su opinión, "se deberían tomar medidas con el fin de crear registros específicos para evaluar a estos pacientes".

TIEMPOS DE RESPUESTA

Bismil Ali también ha estudiado la influencia de los tiempos prehospitalarios de respuesta con respecto a la supervivencia de dichos pacientes politraumatizados con el fin de comprobar la calidad de la asistencia sanitaria prestada por el Sistema de Emergencias de Navarra.

"La mortalidad de los pacientes politraumatizados atendidos por el sistema de emergencias de Navarra está influida por la edad y por la intensidad de la agresión sufrida por el trauma. Los tiempos prehospitalarios de respuesta son lo suficientemente buenos para que no influyan significativamente", sostiene.

Su tesis doctoral ha incluido una comparación de los datos recogidos en Navarra con los de Alemania. "El resultado global ajustado de los pacientes con lesiones graves tratados en Navarra es comparable al de Alemania. Sin embargo, se necesitan mejoras a nivel prehospitalario y hospitalario para aumentar la calidad de la atención traumatológica en Navarra. Por ejemplo, nuestros tiempos prehospitalarios de respuesta se podrían mejorar con un mayor uso del helicóptero, pues solamente el 5% de los pacientes acceden a través de ese medio", apunta el investigador.

En su opinión, "desde el punto de vista hospitalario, nuestros tiempos de realizar el TAC también podrían mejorar al localizar el escáner más cerca del box de reanimación y ello disminuiría consecuentemente el tiempo que se tarda en hacer la primera intervención quirúrgica".