Navarra registra cada año 180 paradas cardiacas con una supervivencia del 20%

Acto de entrega de 49 simuladores médicos de reanimación cardiopulmonar (RCP) donados por la asociación ‘El ABC que Salva Vidas’ a diferentes entidades navarras. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Navarra registrada al año unas 180 paradas cardiacas con una supervivencia del 20%. Son datos que se han dado a conocer durante el acto de entrega de 49 simuladores médicos de reanimación cardiopulmonar (RCP) donados por la asociación 'El ABC que salva vidas' a diferentes entidades navarras para fomentar la formación y entrenamiento en las técnicas de RCP.

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra colabora con la adquisición de simuladores médicos de Reanimación cardiopulmonar (RCP) y formación a la población desde los centros de salud.

La gerente de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea, Susana Miranda, ha participado en la entrega de 49 maniquís RCP. En concreto, siete irán destinados a las comisarías de Policía Foral, siete a los parques de bomberos voluntarios existentes en Navarra, 25 a centros escolares y el resto a clubes deportivos y ayuntamientos.

La formación se considera uno de los pilares básicos para mejorar la supervivencia de las personas afectadas. Así, a través de la Estrategia de Salud Comunitaria en Atención Primaria, el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha adquirido este año 25 maniquís de RCP para implementar un programa de formación a la población desde los centros de salud. Asimismo, continúa con el programa de capacitación ciudadana mediante formación en municipios situados a más de 20 minutos de un centro sanitario de urgencias para que, en caso de necesidad, pueden iniciar las maniobras de soporte vital básico y aplicar un desfibrilador mientras acuden los servicios de emergencias.

La supervivencia ante las paradas cardiacas se sitúa en Navarra en el 20% aproximadamente, el doble que la media nacional, gracias a la actuación y movilización simultánea junto a los servicios de emergencias de los primeros intervinientes, como la policía, que incorporan desfibriladores en la patrulla y conocen las técnicas de reanimación cardiopulmonar. Según el subdirector de Urgencias de Navarra, Clint Jean Louis, "la supervivencia depende de la rápida actuación: reconocimiento e inmediata alerta al 112, inicio precoz de maniobras de reanimación cardiopulmonar, desfibrilación temprana y soporte vital avanzado por los servicios de emergencias y hospitalarias, lo que se conoce como cadena de supervivencia".

El 60% de los casos suceden en el domicilio, por eso una de las estrategias principales es dar a conocer cómo actuar mientras llegan los servicios de emergencias. "Esto se consigue a través de la formación escolar obligatoria, la implicación de primeros intervinientes y agentes de cambio en diferentes ámbitos (policial, el deporte, empresas, centros comerciales, ayuntamientos, etc.), la concienciación y la capacitación ciudadana a través de formación y acceso a desfibriladores", ha señalado Jean Louis.

Desde 2019, los primeros intervinientes (policía, socorristas, bomberos, etc.) deben certificarse de modo obligatorio en soporte vital básico (SVB) en Navarra y renovarse bianualmente. Esto ha permitido una mejora en los datos de la supervivencia ya que, en palabras del subdirector, "gracias a la actuación y movilización simultánea junto a los servicios de emergencias de los primeros intervinientes, como la policía que llevan desfibriladores en la patrulla y conocen las técnicas de reanimación cardiopulmonar". "Asimismo, la ciudadanía no precisa una certificación obligatoria como los primeros intervinientes para el uso de un desfibrilador, pero sí necesariamente una capacitación a través de acciones formativas", ha señalado.

El acto de entrega ha contado con el testimonio de Gerardo Irisarri, superviviente de una parada cardiaca en el 2018. Fue atendido inicialmente por un vecino, profesor de educación física, que reconoció la parada cardiaca e inició el masaje cardiaco. Indicó a la hija de la víctima alertar al 112 y, en unos 2 minutos, llegó la policía local de Barañain, que aplicó el desfibrilador sin demora y siguió con la reanimación cardiopulmonar, consiguiendo recuperar signos de vida sin secuelas. Tanto el vecino, como el profesor y la policía local fueron formados por la asociación. Finalmente, fue atendido por los servicios de emergencias, y actualmente sigue una vida activa sin secuelas, gracias a una rápida activación y funcionamiento de la cadena de supervivencia desde los testigos y la gestión del 112.

En el acto, el subdirector de Urgencias de Navarra ha presentado también los nuevos avances sobre RAPIDA, la app de geolocalización de desfibriladores. Como novedad reciente, la aplicación incluye una actualización diaria de desfibriladores registrados y validados. En la actualidad, hay 1.014 validados en la base de datos en Sos Navarra. Además, ofrece información sobre cómo actuar ante una víctima de una parada, un atragantamiento, un ictus o un infarto. Y permite registrar desfibriladores o actualizar la información.

El subdirector de Urgencias ha anunciado el inicio de desarrollo de la segunda fase de localización de primeros intervinientes voluntarios en caso de una emergencia, proyecto que se realiza gracias a la colaboración entre los Departamentos de Interior y Salud.

'El ABC que salva vidas' es una organización sin ánimo de lucro formada por profesionales sanitarios del Servicio Navarro de Salud y bomberos del Gobierno de Navarra con la preocupación por la alta mortalidad de la muerte súbita y que trata de que el conocimiento de las maniobras de resucitación sea mayoritario en la población.

Las actividades de la asociación se iniciaron en el año 2011 y cuenta con la colaboración del SNS-O y otras entidades como la Fundación la Caixa que han contribuido en la compra de 2.977 maniquís de RCP desde 2011.