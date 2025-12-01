Navarra registra de enero a septiembre 27.187 infracciones penales, un 0,1% más que en el mismo periodo de 2024

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cuerpos policiales que operan en Navarra registraron entre los meses de enero y septiembre 27.187 infracciones penales, un 0,1% más que en el mismo periodo de 2024.

De esta forma, la tasa de criminalidad de los últimos doce meses se mantiene sin variaciones respecto a 2024, con 52,9 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, dos puntos por encima de la media nacional.

Son datos del Balance de Criminalidad que ha publicado el Ministerio del Interior y que recoge la evolución de la criminalidad en España registrada en los nueve primeros meses de 2025 por los Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), los Cuerpos de Seguridad dependientes de las Comunidades Autónomas (Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policía Foral de Navarra), y también por aquellos Cuerpos de Policía Local que facilitan datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entre enero y septiembre descendieron en un 26,1% los delitos por tráfico de drogas (de 180 a 133). También lo hicieron, en un 14%, aquellos cometidos contra la libertad sexual (de 351 a 302), si bien aumentaron en un 14% las agresiones sexuales con penetración (de 50 a 57), mientras que bajaron en un 18,6% los demás delitos contra la libertad sexual (de 301 a 245).

También descendieron, en un 7,4%, los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (de 1.045 a 968), con una caída del 1,3% en el caso de los robos con fuerza en domicilios (de 741 a 731).

En el lado opuesto, en los nueve primeros meses del año aumentaron los homicidios dolosos y asesinatos consumados y lo hicieron en un 133,3% (de 3 a 7). Se registró un secuestro (ninguno en el mismo periodo del año anterior). Y se incrementaron en un 29,4% los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa (de 17 a 22), y en un 25,1% lo hicieron los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (de 359 a 449).

Entre enero y septiembre crecieron en un 23,5% los robos con violencia e intimidación (de 353 a 436), mientras que en un 17,8% lo hicieron las sustracciones de vehículos (de 118 a 139). Se mantuvieron sin apenas variaciones los hurtos (de 6.457 a 6.521, un incremento del 1%) y el resto de la criminalidad convencional, que crece un 1,7% (de 13.094 delitos a 13.323).

De esta manera, la criminalidad convencional aumentó un 1,5% entre los meses de enero y septiembre, mientras que la cibercriminalidad bajó un 5,5%. Así, descendieron las estafas informáticas en un 4,3% (de 4.484 a 4.289), mientras que el resto de ciberdelitos cayó un 13% (de 686 a 597).

DESGLOSE POR MUNICIPIOS

El Balance de Criminalidad recoge el desglose de municipios de más de 20.000 habitantes: en el Valle de Egüés/Eguesibar, el número de infracciones penales se incrementó un 1,7% (de 531 a 540) y la tasa de criminalidad es de 31,5 infracciones penales por cada 1.000 habitantes.

En Pamplona, las infracciones penales subieron un 5,4% (de 11.805 a 12.445) y la tasa de criminalidad es de 77,6; en Tudela, bajaron un 10,6% (de 2.132 a 1.906 infracciones penales) y la tasa de criminalidad es de 68,9.

En Burlada, el número de infracciones penales descendió un 7,7% (de 560 a 517), con una tasa de criminalidad de 34 infracciones por cada 1.000 habitantes.