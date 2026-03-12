Navarra ha registrado un invierno muy cálido y muy húmedo y espera una primavera "un poco más cálida de lo normal"

La delegada territorial de Aemet en Navarra, Paloma Castro - EUROPA PRESS

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Aemet en Navarra, Paloma Castro, ha afirmado que la Comunidad foral ha registrado un invierno "muy cálido y muy húmedo" y que se espera una primavera "un poco más cálida de lo normal".

En una rueda de prensa con motivo del cambio de estación de invierno a primavera, que tendrá lugar el próximo 20 de marzo, ha explicado que en el conjunto de diciembre, enero y febrero "han predominado las anomalías cálidas", en concreto de 1,2 grados.

La temperatura media en Navarra "ha sido de 6,6 grados, que para un invierno no está mal", y se encuentra "un poquito fuera" de lo normal. Además, "la precipitación ha sido curiosa", ya que en diciembre "la anomalía térmica llegó a ser de más 1,4 grados y la precipitación se quedó en el 59%". "Este mes se caracterizó por ser, por una parte, muy cálido, y por otra parte muy seco. Si el invierno hubiera seguido así, hubiera sido extraordinariamente extraño", ha relatado.

Sin embargo, "en enero la anomalía térmica bajó a 0,4 grados y se hizo normal", ya que "prácticamente se cumplieron las temperaturas medias", aunque con un 129% de precipitaciones, por lo que fue un mes de enero húmedo. "Esto ya empezó a contrarrestar el efecto del mes de diciembre", ha manifestado, tras añadir que "el remate fue el mes de febrero tan atípico que hemos tenido, con una anomalía térmica de más 1,8 grados y un 189% de precipitación, que le ha dado un carácter por una parte muy cálido y por otra parte muy húmedo".

Castro ha destacado especialmente el mes de febrero, "que ha roto todos los moldes, con una anomalía térmica de 2,7" grados. "Parecía que estábamos en primavera, ha sido el quinto mes de febrero más cálido de la serie, y hemos tenido un sexto mes de febrero en cuanto a humedad, con un 189%", ha apuntado.

"En conjunto, en precipitación nos hemos quedado en casi un 126%, ha conservado ese carácter muy húmedo, y la anomalía térmica se ha quedado en 1,2 grados, ha conservado ese carácter muy cálido", ha apuntado. En total, se han registrado en invierno 330 litros por metro cuadrado, por lo que "no es un año especialmente llamativo, pero no es nada seco, es muy húmedo". También ha destacado que en la península "ha pasado algo un poco anómalo", ya que se han registrado 13 borrascas atlánticas y 1 mediterránea".

De cara a la primavera, Castro ha explicado que hay una tendencia al 50%-60% de posibilidad de que Navarra tenga una anomalía cálida. "Nos espera una primavera un poco más cálida de lo normal", ha apuntado, tras añadir que "en Pirineos podemos estar entre 5 y 7 grados, en la zona central entre 9 y 11, y en la Ribera de 12 a 14". Sin embargo, "no tenemos señal clara de lo que vaya a pasar" en cuanto a precipitación.

De cara a la Javierada de este fin de semana, Castro ha señalado que el sábado habrá una "notable bajada de temperaturas" por el paso de un frente frío y que "puede haber lluvias y chubascos generalizados, pero van a remitir".

"REMONTADA ÉPICA" DE LOS EMBALSES

Por otro lado, ha destacado la "remontada épica" de los embalses como consecuencia de las precipitaciones registradas. "Tenemos una hermosa reserva hídrica prácticamente en toda la península", ha señalado, tras destacar la "enorme remontada de agua embalsada".

En Navarra, ha dicho, actualmente "estamos mejor" que respecto a la media de los últimos 10 años en agua embalsada. "Estamos al 87%, con 387 hectómetros cúbicos. Por poco que llueva en primavera, que en teoría son tres meses en los que se esperan precipitaciones, vamos a llegar al final de la primavera, siendo pesimistas, al 90%. Eso es una buena reserva para el año, teniendo en cuenta que en el mes de abril tenemos todos los deshielos del Pirineo y probablemente superemos ya el 90%", ha manifestado.

Castro ha señalado que "eso no significa" que en los meses de verano "nos volvamos a secar", pero "tenemos una base bastante decente, bastante buena, y una remontada épica".