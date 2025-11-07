Navarra ha registrado en octubre 67 accidentes de tráfico con víctimas, un 21,2% menos que en el mismo periodo de 2024

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en el mes de octubre 67 accidentes de tráfico con víctimas: 3 personas han resultado fallecidas y 85 heridas, de las que 12 han sido hospitalizadas. Estas cifras reflejan una reducción de la siniestralidad del 15,2% respecto al mes anterior y del 21,2% respecto a octubre de 2024.

En función del tipo de vía, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), 45 accidentes se han registrado en vías urbanas y 22 en vías interurbanas. En ambos tipos de vías la siniestralidad es inferior a la del mismo periodo del año anterior. En el caso de vías urbanas en un 19,6% (11 accidentes con víctimas menos), y un 24,1% (7 accidentes menos) en vías interurbanas.

En cuanto al periodo acumulado enero-octubre de 2025, la siniestralidad hasta octubre deja en Navarra 695 accidentes de tráfico con víctimas, de los que 26 han sido mortales y han provocado 30 personas fallecidas y 113 hospitalizadas. 730 personas heridas no han requerido hospitalización.

El 57,6% de las personas accidentadas son hombres y el 37,6% mujeres, mientras que se desconoce el sexo del 4,8%. En los accidentes de tráfico de vías interurbanas los hombres alcanzan el 69,4% de las personas accidentadas, frente al 30,3% de mujeres.

El 79,8% de las personas accidentadas tienen entre 16 y 64 años, si bien en los accidentes en vías interurbanas alcanzan el 86,1% y en los de vías urbanas el 76,4%. Los menores de 16 años acumulan el 4,7% de la siniestralidad y los de 65 o más años, el 14,4%.

Hasta octubre, en los accidentes de tráfico en vías urbanas han estado implicados principalmente usuarios vulnerables -usuarios de vehículos en los que no existe carrocería- (54,2%), turismos (32,9%) y autobuses (8%), mientras que en las vías interurbanas los vehículos implicados han sido principalmente turismos (57,9%), usuarios vulnerables (26,4%) y camiones de más de 3.500 kilogramos (7,1%).

El 71,7% de la siniestralidad hasta octubre corresponde a vías urbanas, si bien los accidentes con mortalidad se han registrado en todos los tipos de vías, el 92,3% corresponde a vías interurbanas.

Un 54% de los heridos hospitalizados corresponde a accidentes de vías urbanas, cifra que se sitúa en un 68,5% para los heridos no hospitalizados.