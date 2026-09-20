Navarra retoma EmakumeOn y el Foro de Mujeres Políticas con los cuidados como eje de transformación social y política

Nuevas sesiones de EmakumeOn y el Foro de Mujeres Políticas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), pone en marcha la segunda anualidad Emakume On y Foro de Mujeres Políticas, una iniciativa conjunta dirigida a fortalecer la participación social y política de las mujeres y a generar espacios de encuentro, formación, reflexión y acción feminista en diferentes territorios de Navarra.

Bajo el lema 'Las comunidades que cuidan', esta segunda anualidad situará los cuidados en el centro del programa, abordándolos desde diferentes perspectivas y vinculándolos con el empoderamiento feminista, la sostenibilidad de la vida, la participación comunitaria y la acción política.

La incorporación de los cuidados como eje de trabajo se enmarca en las políticas públicas de igualdad, "ya que su organización, distribución y reconocimiento inciden directamente en la autonomía y en las oportunidades de participación de las mujeres". "La desigual distribución de tiempos, responsabilidades y recursos sigue condicionando sus trayectorias vitales y su presencia en los espacios sociales y políticos. Situar los cuidados en la agenda pública supone avanzar en igualdad, corresponsabilidad y participación", destacan desde el Gobierno de Navarra.

Las primeras sesiones territoriales han comenzado esta semana en Olite, y continuarán el 22 de septiembre en Cadreita, el 23 de septiembre en Pamplona, el 30 de septiembre en Jaurrieta y el 5 de octubre en Larraintzar. Con este despliegue territorial, el programa mantiene una de sus principales señas de identidad: acercar los espacios de participación y formación a distintas zonas de Navarra y adaptarlos a las características de cada territorio.

FORTALECER LA PARTICIPACIÓN Y LAS REDES DE MUJERES

Desde el Ejecutivo foral señalan que, "aunque en los últimos años se han producido avances, persisten brechas y obstáculos que condicionan la presencia e influencia de las mujeres en los espacios de participación y toma de decisiones. Estas desigualdades varían según los contextos y territorios, por lo que es necesario seguir generando espacios de formación, empoderamiento, intercambio y creación de redes".

En este contexto, EmakumeOn y el Foro de Mujeres Políticas buscan "promover una participación social y política feminista y plural, reforzando las capacidades para organizarse, generar propuestas e incidir en las políticas públicas". La iniciativa también pretende "impulsar una gobernanza feminista y reforzar las redes entre mujeres de distintos ámbitos y territorios".

EmakumeOn se orienta al fortalecimiento del asociacionismo feminista y de mujeres, al empoderamiento personal y colectivo y a la participación en sus comunidades. Por su parte, el Foro de Mujeres Políticas "proporciona herramientas para el ejercicio de responsabilidades públicas, fomenta el intercambio de experiencias e impulsa la incorporación de la perspectiva feminista a las políticas de las distintas administraciones".

LOS CUIDADOS, DEL ÁMBITO PRIVADO A LA AGENDA POLÍTICA

Los cuidados fueron una de las cuestiones recurrentes planteadas en los territorios durante la primera anualidad. A partir de esta demanda, el programa propone abordarlos "desde una mirada feminista y vincularlos con la sostenibilidad de la vida, la autonomía, la corresponsabilidad y la acción política".

La primera sesión territorial, bajo el título 'Los cuidados desde el empoderamiento feminista', aborda los cuidados como una cuestión política y colectiva, superando su consideración como responsabilidad individual o carga invisible. También atenderá a distintas realidades territoriales, como la ruralidad, las migraciones y el envejecimiento. La segunda sesión, prevista para noviembre, estará dedicada a prácticas inspiradoras, liderazgo feminista y gobernanza.

También se desarrollará una sesión comunitaria online que reunirá a participantes de los distintos territorios para intercambiar reflexiones y experiencias sobre los desafíos y obstáculos que afrontan las mujeres en la participación social y política.ç

La segunda anualidad da continuidad al trabajo desarrollado durante 2025-2026 y mantiene su presencia en cinco territorios: Pirineo, Pamplona y comarca, Ribera, Ultzama y Zona Media. La primera anualidad puso de manifiesto la valoración positiva de las participantes sobre el trabajo territorial y la posibilidad de contar con espacios de encuentro próximos a sus municipios.

La metodología combinará contenidos teóricos y prácticos, dinámicas experienciales, trabajo en grupo y espacios de puesta en común. Las sesiones favorecerán el aprendizaje, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de las redes feministas. Además, contarán con la colaboración de las técnicas de igualdad y de las redes asociativas de los territorios para apoyar la difusión, la participación y el trabajo en red.

Con esta segunda anualidad, el INAI da continuidad a una iniciativa orientada a reforzar el empoderamiento, la participación y las redes de mujeres en Navarra.