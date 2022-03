Navarra Suma y Geroa Bai dan trámite a la ley para mantener al profesorado de religión frente al rechazo del resto

PAMPLONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha tomado en consideración este jueves la proposición de ley foral presentada por Navarra Suma para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de la Comunidad foral. Geroa Bai ha dado su apoyo a la tramitación de la norma, que, junto con el apoyo de Navarra Suma, ha conseguido el respaldo suficiente.

La votación ha supuesto la división de los socios del Gobierno foral, puesto que PSN y Podemos han rechazado la toma en consideración de esta ley, que tenía además el criterio contrario del Gobierno de Navarra. EH Bildu e Izquierda-Ezkerra también han rechazado la tramitación de la ley, pero todo ello ha sido insuficiente ante el respaldo de Navarra Suma y Geroa Bai. A partir de ahora, la norma será debatida en comisión parlamentaria antes de volver al pleno para su votación definitiva.

La ley plantea que los cambios que se produzcan en las necesidades horarias de la asignatura de religión en Navarra como consecuencia de la aplicación de la LOMLOE "no podrán suponer, para el colectivo de profesores y profesoras navarros de religión con contrato laboral de carácter indefinido en la fecha de entrada en vigor de esta ley foral, una pérdida de su puesto de trabajo ni una merma de los porcentajes de sus contratos".

El parlamentario de Navarra Suma Pedro González ha afirmado que "lo único que han hecho" estos profesores es "ajustarse a la legislación vigente, regida por el Concordato, acceder al puesto por el procedimiento legalmente establecido y cumplir durante muchos años con las tareas encomendadas a su puesto de trabajo". González ha sido crítico con el Ejecutivo foral y ha asegurado que "hay mucho de prejuicio y muy poco de humanidad". "No hay voluntad de tratar a estos trabajadores como estoy seguro de que se trataría a cualquier otro colectivo de profesorado en su situación. Es una burla y una desconsideración", ha señalado, para afirmar que "el departamento de Educación se niega a resolver esta situación que tiene una solución sencilla".

A favor de la toma en consideración, la parlamentaria de Geroa Bai María Solana ha asegurado que se trata de "hablar de derechos laborales de trabajadores y trabajadoras públicos, esos que asisten a personas con contratos indefinidos que promulga entre otras cosas la recién aprobada reforma laboral" y ha afirmado que no es un debate de "religión sí o religión no". "El contenido de esta ley es absolutamente inocuo para la comunidad educativa. Es algo bueno para las trabajadoras, ya de por sí bastante precarizadas, que imparten la asignatura, y no vemos en qué puede afectar al resto, ya que no impide, no obliga y no merma nada a nadie", ha señalado.

El parlamentario del PSN Jorge Aguirre ha apuntado que "vemos en este Parlamento cómo la geometría variable se abre paso cuando a los grupos les parece más conveniente" y ha esperado que "esto no signifique un acercamiento de Geroa Bai a Navarra Suma para la próxima legislatura". "Han coincidido más con la derecha que con sus socios de izquierdas y progresistas y eso en educación lo hemos visto más de una vez", ha reprochado el parlamentario socialista a Geroa Bai. Por otro lado, ha afirmado que con la reducción del horario de religión se da cumplimiento al acuerdo programático de la legislatura, que apuesta por "promover una escuela pública laica", y ha señalado que la ley de Navarra Suma "supone un incremento de gasto que no sabemos de dónde se pretende financiar y genera gran inseguridad jurídica".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que es "importante" que el departamento de Educación escuche la posición del colectivo afectado, pero ha considerado que la ley presentada por Navarra Suma "no es la solución". En ese sentido, ha explicado que, según los cálculos del propio departamento de Educación, a partir del próximo curso no habría carga lectiva para 56,2 docentes de religión y ha considerado que obligar a mantener el empleo "sería algo inédito y jurídicamente dudoso". Ruiz ha considerado que estos profesores podrían dedicarse a otras funciones en los centros, pero para ello "tiene que tenerse en cuenta dentro de la planificación y autonomía de los centros", por lo que ha considerado que "no es responsable" que se apruebe una ley desde el Parlamento que obligue a todos los centros.

Por parte de Podemos, Ainhoa Aznárez ha afirmado que la proposición de ley es "un acto de empatía con el profesorado que debería haberse dado por el departamento de Educación" y ha considerado que el Gobierno "debería haberse reunido" con los profesores afectados. "Hablamos de personas, que también pretenden terminar su vidas con unas jubilaciones dignas", ha indicado. En todo caso, ha dado su voto en contra a la tramitación de la ley, señalando que "los grupos que aquí tenemos mayoría parlamentaria aprobamos en el Congreso la LOMLOE y si la LOMLOE nos dice que tenemos que reducir el horario de religión, eso conlleva que el profesorado de religión va a ver mermadas las horas para la docencia de esa asignatura".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "esta proposición de ley no ofrece una solución concreta para el profesorado de religión y ni siquiera lo que propone es viable desde el punto de vista jurídico". Así, ha avanzado que pedirá un dictamen al Consejo de Navarra por considerar que "esta ley no es conforme a derecho, no es compatible con el ordenamiento jurídico y generaría agravios comparativos respecto a otro personal al servicio de la Administración pública educativa de Navarra". No obstante, ha reconocido que "cualquier reforma educativa siempre deja damnificados, lo cual es una cuestión grave y preocupante y es verdad que raramente la norma aborda una solución a los colectivos que son perjudicados".