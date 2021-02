Navarra Suma urge a la MCP a implementar nuevas medidas para controlar el aforo de las villavesas

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Navarra Suma en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) ha presentado este lunes tres mociones de urgencia a la Asamblea de la entidad, una de ellas para reclamar que se implanten nuevas medidas para controlar el aforo de las villavesas.

En concreto, la coalición de UPN, Ciudadanos y PP urge al equipo de gobierno de la MCP a "tomar nuevas medidas que garanticen el control real del aforo", ya que, a su juicio, "es inconcebible que no se planteen ya dar solución al problema que más preocupa a los usuarios".

"El presidente no puede mirar hacia otro lado frente a la alarma social que se ha creado", ha señalado Navarra Suma en un comunicado.

En este sentido, el portavoz de NA+ en la MCP, Juanjo Echeverría, ha criticado unas declaraciones del presidente de la entidad en las que afirmaba que "la sensación que tenemos hoy en día de que no tenemos que estar pegados hace que tengamos mucha susceptibilidad hacia el tema; no podemos hacer más, no hay más refuerzos posibles".

Echeverría ha reprobado este gesto del responsable de la MCP ante la preocupación de los ciudadanos. Y se ha preguntado si "de verdad cree que es una percepción de los ciudadanos que las villavesas superan el aforo en las horas punta".

"¿Cómo puede decir que la solución es que los usuarios cambien sus rutinas y cojan antes o después el autobús? Siempre se puede hacer más y deben hacerlo", ha defendido el representante de NA.

Por otro lado, en otra moción de urgencia, Navarra Suma ha exigido a la MCP que "asuma su responsabilidad ante la proliferación de ratas en Pamplona debido a los nuevos modelos de recogida de residuos a base de selección de fracciones, con restricciones horarias a la fracción resto y la implantación de puntos de compostaje comunitario, un problema del que ya alertaron los vecinos de Nuevo Artica en 2018".

"Como temíamos y denunciamos desde UPN en aquel momento en la MCP, esta cuestión de insalubridad parece extenderse a otros barrios de la ciudad al mismo tiempo que se impone el nuevo sistema de basuras", ha señalado la coalición.

Según ha indicado Echeverría, "la gestión corresponde a la MCP, son ellos los que han de responsabilizarse, controlar las plagas y los efectos indeseados que producen". Y también ha pedido a la entidad que "convenga con los Ayuntamientos acciones para eliminarlas, aportando financiación".

Además, Navarra Suma ha presentado de urgencia otra moción para "rechazar los graves destrozos" provocados en el mobiliario urbano y la quema de contenedores la tarde-noche del sábado en Pamplona tras la manifestación celebrada en apoyo a Pablo Hasél.

Por otra parte, la coalición ha expresado su "satisfacción" por "la aprobación parcial de sus alegaciones en la asamblea que se va a celebrar". "Hemos logrado disminuir las tarifas desproporcionadas. Es un primer paso para adecuar las injustas tarifas a la producción real de basura", ha señalado NA+.

Según ha indicado, "supone una reducción desde mayo del 30% para inmuebles de hostelería, de carácter cultural y alojamientos; así como del 25% de oficinas, viviendas con actividad económica y locales comerciales". Esta medida, ha agregado, se aprobará finalmente en la próxima asamblea de la Mancomunidad.

A pesar de que "supone un gran avance", Navarra Suma ha asegurado que seguirán "exigiendo la reducción del 70% a las oficinas" que tienen una cuota fija casi tres veces superior a la de una vivienda. Además de "la adaptación a las condiciones que imponen las restricciones en el sector hostelero y comercial en el ejercicio de su actividad".