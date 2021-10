Navarra supera el millón de dosis administradas de la vacuna contra el COVID-19

Salud Pública insiste en la importancia de mantener las medidas preventivas e incidir en la vacunación

PAMPLONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esta semana se ha superado la cifra del millón de dosis administradas (1.002.469) de la vacuna contra el COVID-19 en la Comunidad foral, cuya pauta la han completado 525.490 personas, el 90,4% de la población vacunable (mayor de 12 años).

El Informe Epidemiológico del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) correspondiente a la semana del 18 al 24 de octubre registra, dentro de unos niveles bajos en intensidad y gravedad de la incidencia, un incremento del 40% (40 por 100.000 habitantes) en el número de casos del COVID-19 respecto a la semana anterior, al pasar de 190 a 264, lo que le lleva a Salud Pública a insistir en la necesidad de mantener las medidas preventivas frente a la posibilidad de infección: distancia física interpersonal; uso de mascarilla en interiores, cuando no pueda mantenerse la distancia, y en encuentros con no convivientes; así como la vacunación que contribuye a mantener la contención efectiva del virus.

Asimismo, esta semana se ha confirmado la detección en Navarra de un caso de variante Delta Plus mediante el proceso de secuenciación. Tras el correspondiente rastreo entre los contactos estrechos de esta persona y la adopción de las medidas preventivas y de aislamiento correspondientes, según los protocolos vigentes, se ha constatado que se trata de un caso importado que no ha generado ningún brote.

Tanto Atención Primaria, con el seguimiento de casos y pruebas diagnósticas, como el sistema de vigilancia de epidemiológica del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra siguen trabajando en la detección de nuevas variantes en colaboración con el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Navarra y en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

La práctica totalidad de los casos analizados han correspondido a la variante Delta y aunque se haya detectado el primer caso de la variante Delta plus en Navarra, que se ha relacionado con una mayor transmisibilidad, la vacuna sigue manteniendo eficacia frente a esta variante, ha indicado el Gobierno.

Los casos de transmisión en domicilio explican el 40% de las infecciones, el ámbito social explica el 24% y los casos que en los que se desconoce el origen de la infección son el 29%. El ámbito laboral se ha asociado con el 2,7% de los casos y el ámbito escolar, con el 3,8%.

El aumento en la incidencia de los casos de COVID-19 el informe de Salud Pública indica que se registra en la mayoría de los grupos de edad menores de 75 años, especialmente en menores de 5 a 14 años. El informe advierte de que el incremento podría tener alguna repercusión en ingresos y casos graves en las próximas semanas, si bien "la situación puede reconducirse con el esfuerzo de algunas medidas preventivas por parte de la población". La semana pasada se registraron seis hospitalizaciones, dos en la UCI y una defunción por COVID-19.

Navarra continúa siendo una semana más y desde el 17 de septiembre de 2020, la comunidad autónoma que más pruebas diagnósticas de COVID-19 realiza en relación con su población: 1.916,67 por mil habitantes, según la estadística oficial del Ministerio de Sanidad. La media estatal se sitúa en las 1.297,52 pruebas por cada mil habitantes.

Sobre otras enfermedades infecciosas, el informe confirma la aparición del primer caso de gripe correspondiente a un virus A(H3) en un paciente que no requirió ingreso. También recoge un aumento en la incidencia del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), con ocho casos la semana pasada. Además, se confirmaron 22 nuevos casos de gastroenteritis aguda en lactantes, hasta sumar 81 en las cinco últimas semanas. Asimismo, en las últimas semanas ha aumentado la circulación de diversos virus respiratorios, como suele ser habitual por estas fechas, y se han detectado casos confirmados de rinovirus, parainfluenza, enterovirus, adenovirus, coronavirus clásico y bocavirus en muestras respiratorias.

SIN VACUNA, LA PROBABILIDAD DE INGRESO ES SEIS VECES MAYOR

La efectividad promedio de la vacunación completa del COVID-19 en Navarra es del 69% para prevenir casos sintomáticos y del 92% para prevenir ingresos hospitalarios por COVID-19. La efectividad de las vacunas para prevenir todas las infecciones, incluidas las asintomáticas, es algo inferior, del 66% con pauta completa. Por ello, ha añadido el Ejecutivo, las personas vacunadas han de mantener medidas preventivas complementarias para no infectarse y evitar contagios.

Mientras el riesgo de infección se reduce a la tercera parte con la vacunación completa, el riesgo de necesitar ingreso hospitalario entre las personas infectadas es entre cinco y seis veces menor si están completamente vacunadas que si no lo están. En conjunto, el riesgo de ingreso hospitalario se recude doce veces con la vacunación completa.

Así, teniendo en cuenta los datos de las últimas ocho semanas, han ingresado en los hospitales navarros 110 personas. De ellas, un poco menos de la mitad, el 49% (54 personas) contaban con la pauta completa de vacunación. De la otra mitad, un 35,5% no se había vacunado (39 personas) y el 15,5% contaba con una dosis (17 personas).

No obstante, en una situación como la actual, en la que el 90,4% de la población vacunable cuenta con la pauta completa, para dimensionar correctamente estos datos, hay que ponerlos en relación con el porcentaje de la población que está vacunada y con el de la que no lo está, ya que, por su mayor peso numérico entre la población, es normal que entre los ingresados predominen los vacunados. Así, de ese 90,4% de la población vacunable con pauta completa, es decir, unas 525.490 personas, el porcentaje de ingresados que ha finalizado su inmunización, supone el 0,01%, mientras que, del 10% restante (unas 55.864 personas), las que no tenían ninguna dosis suponen algo más del 0,06%, seis veces más. Es decir, el riesgo de ingresar se multiplica por seis entre las no vacunadas.

Desde el comienzo de la vacunación en Navarra se estima que se han prevenido por efecto directo de la vacuna más de 13.000 infecciones, 3.100 ingresos hospitalarios, 350 ingresos en UCI y 900 defunciones por COVID-19. A este impacto hay que sumarle el efecto indirecto de reducción de la circulación de coronavirus por la inmunidad de la población.

EL 91% DE LA POBLACIÓN VACUNABLE TIENE AL MENOS UNA DOSIS

En lo que respecta al proceso de vacunación frente al COVID-19 en Navarra, el número total de vacunas administradas se eleva a 1.002.469, superando así el millón de dosis.

Las personas que han completado su vacunación hasta la fecha son 525.490 (el 90,4% de la población vacunable, a partir de 12 años, y el 79,4% de la total). Además, ha recibido al menos una dosis el 91% de la población vacunable y el 80% de la total, 529.221 personas.

En cuanto a la cobertura por grupos de edad, se ha administrado la pauta completa al 100% de mayores de 80 años y al mismo porcentaje de los de 70 a 79 años. Además, tienen la pauta completa el 97% de los de 60 a 69 años; el 95% de los de 50 a 59 años; el 88% de 40 a 49 años; el 77% de 30 a 39 años; el 82% de 20 a 29 años; y el 85% de 12 a 19 años.

Respecto a la cobertura con al menos una dosis, en el tramo de 80 y más es del 100%; de 70 a 79 años, el 100%; de 60 a 69 años, el 98%; de 50 a 59 años, el 95%; de 40 a 49 años, el 88%; de 30 a 39 años, el 79%; de 20 a 29 años, el 84%; y de 12 a 19 años, el 87%.