Navarra Televisión emite este jueves el concierto del centenario de La Pamplonesa

PAMPLONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Navarra Televisión ofrecerá este jueves el concierto que la banda de música La Pamplonesa celebró el pasado mes de octubre para conmemorar sus cien años de vida en el pabellón Navarra Arena y al que asistieron cerca de 8.000 personas.

La retransmisión será a partir de las 20.30 horas. En el concierto, La Pamplonesa estuvo acompañada por las Bandas de Txistularis y gaiteros del Ayuntamiento de Pamplona, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona, el grupo de dantzas Duguna, el Orfeón Pamplonés, el grupo Beat-Less y artistas como Javier Erro, Natalia Lacunza y Serafín Zubiri entre otros.

A lo largo del concierto se podrán escuchar canciones como 'La chica de Ipanema', 'Cruz de Navajas', 'All you need is love' o 'Vivir así es morir de amor'. Serán más de dos horas de un espectáculo que tendrá como colofón la interpretación de 'Carmina Burana', el 'Vals de Astrain', 'La Dominguera' y 'La Polonesa', ha detallado en una nota la televisión autonómica.

El concierto 'La Pamplonesa y sus amigos. Beti elkarrekin' se emitirá este jueves a las 20.30 horas y podrá seguirse también a través de la web www.natv.es