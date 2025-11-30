Los navarros gastarán una media de 311 euros en las compras de Navidad, según una encuesta de Irache

PAMPLONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cada navarro gastará durante las fechas navideñas, como término medio, 311 euros, según una encuesta encargada a Cíes por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Respecto al año pasado, supone una reducción del gasto de 40 euros.

Según este sondeo, el 61% de los navarros prevé gastar menos de 300 euros; el 26%, entre 300 y 600 euros; el 6%, entre 600 y 900 euros; el 4%, entre 900 y 1.200; y un 1%, más de 1.200 euros. Los que más gastan son las personas mayores de 65 años -378 euros- y los que menos los de entre 30 y 45 años -270 euros-.

En una nota de prensa, la asociación ha recomendado "anticiparse y poder planificar las compras con antelación" ya que "muchos precios se ven encarecidos con la llegada de la Navidad y conforme nos acercamos a las fechas más señaladas es más difícil librarnos de estos incrementos". Estos aumentos "se observan especialmente en algunos productos frescos, como mariscos, carne o pescado".

Observando la evolución de los precios de algunos de estos alimentos, "se aprecia que el besugo se ha podido encarecer en los últimos tres años en torno al 50%, la merluza entre un 30% o 40%, la carne de ternera entre un 25% y un 40%, y el cordero y las gambas, entre un 15% y un 25%", indica.

En este sentido, la asociación calcula que, si compramos a finales de noviembre o principios de diciembre en lugar de los últimos diez días del mes, "se pueden conseguir ahorros de hasta el 50% en algunos mariscos con un gran consumo en navidades, como percebes o langosta, de hasta el 30% en pescados como merluza o besugo, de hasta el 25% en carnes como cordero o solomillo de vaca o de hasta el 10% en algunos turrones o vinos".

Asimismo, ha destacado que "en estos últimos meses se han encarecido especialmente productos como los huevos (22,5%), el café (19,4%), el vacuno (17,8%) o el chocolate (16,1%)".

RESPETAR LA CADENA DEL FRÍO

Irache ha subrayado que, cuando compramos comida con antelación "es muy importante respetar la cadena del frío y congelar y descongelar los alimentos adecuadamente". "Hay que asegurarse de que el congelador está a -18º y conviene no sobrecargarlo, ya que debe haber espacio para que circule el aire frío", recomienda.

"Puede ser bueno dividir las grandes cantidades en porciones para facilitar que se congele de forma rápida y uniforme y así poder descongelar posteriormente la cantidad justa que se vaya a consumir. A veces ayuda etiquetar o rotular en el envase la fecha de congelación y el producto de qué se trata e incluso la cantidad del mismo", apunta.

En este sentido, indica que "hay que planificar con antelación, ya que para descongelar adecuadamente algunos alimentos (en función de sus características y cantidad), se pueden requerir varios días. La descongelación idónea debe ser lenta y a temperaturas de refrigeración".