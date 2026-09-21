Negu Gorriak mantiene su plan de "enviar más brigadistas las próximas semanas" a Ceuta: "No nos van a hacer retroceder"

Imagen de los asistentes a la rueda de prensa del colectivo pamplonés Negu Gorriak/Derecho a Techo - EUROPA PRESS

PAMPLONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo pamplonés Negu Gorriak/Derecho a Techo ha anunciado este lunes que continuará con su plan de "enviar más brigadistas en las próximas semanas" a Ceuta en apoyo a los migrantes porque "la solidaridad no se detiene con las amenazas".

Así lo han indicado en nombre del colectivo Nerea Fillat y Teresa del Romero, que han dado lectura a un comunicado en euskera y castellano, respectivamente, en una rueda de prensa ofrecida tras los altercados registrados ayer domingo en una protesta contra la llegada de esta asociación a Ceuta.

"No nos van a callar ni nos van a hacer retroceder. Continuamos con nuestro plan de enviar más brigadistas en las próximas semanas, porque la solidaridad no se detiene con las amenazas", ha señalado Del Romero.

Según ha explicado, "formamos parte de la Agencia Europea Anti Fronteras, que está en contacto con las organizaciones que trabajan sobre el terreno en Ceuta". "Nuestra idea nunca fue otra que sumarnos al trabajo que ya están haciendo y a sus demandas: solidaridad con las personas que han quedado varadas en Ceuta y poner el cuerpo para que no se les repatrie", han indicado.

El material, ha continuado, "ya ha llegado". "Nuestras compañeras han podido entregar material electrónico recogido en Iruñea y otro material recogido en Madrid: material médico, mantas, esterillas, tiendas de campaña y ropa aportado por La Villana de Vallekas y La Enredadera. Ahora mismo están realizando labores logísticas sobre el terreno y tareas de inventariado", ha relatado.

Ha añadido Del Romero que "por seguridad no vamos a decir dónde se encuentran", porque "han recibido amenazas de muerte, se las está señalando públicamente como pro-etarras, su información personal circula por grupos fascistas de WhatsApp, fotos, datos personales y hasta la matrícula del coche".

A su juicio, "la frontera de Ceuta es un ejemplo de segregación, igual que Lampedusa o el Río Grande, son mecanismos de disciplinamiento de la fuerza de trabajo". "Se quieren trabajadores precarios y subordinados, sin derechos y sin papeles. Y hay una prueba que desmiente la idea de la supuesta invasión: se ha acogido a 350.000 ucranianos y sabemos hacerlo. Lo que no se quiere es acoger a 10.000 personas de origen magrebí. La diferencia no es de capacidad, es de voluntad política y de morofobia", ha apuntado.

Según ha añadido, "lo que hacemos en Iruñea y lo que hacemos en Ceuta es lo mismo, solidaridad concreta y material entre quienes sufrimos las mismas políticas capitalistas mediante nuestro albergue, nuestra zona de carga de móviles, nuestras abogadas, nuestras brigadas y con la ayuda de nuestras vecinas y vecinos que nos apoyan".

En respuesta a los periodistas, Nerea Fillat ha afirmado que "entendemos que ir a Ceuta a trabajar junto con compañeros y compañeras de otras organizaciones y como parte de la Agencia Europea Anti Fronteras fue clave, porque mostrar la solidaridad es la única manera que nos puede hacer ir construyendo otro mundo y siendo más fuertes".

"Hicimos pública la rueda de prensa porque entendemos que cuando hay solidaridad y el hecho es público, eso es una llamada a que vaya ocurriendo más solidaridad y que es la única manera en la que se puede construir otra manera de relacionarnos y acabar con el racismo y hacerle frente al entorno fascista que se está abriendo", ha remarcado.

Según ha subrayado, "se está abriendo un nuevo marco político de una gravedad extrema", y cuando se les informó sobre las concentraciones contra la llegada de la asociación "nos llamó la atención, pero no esperábamos un ejercicio de violencia tan extremo y tan inadmisible". "Es un antes y un después también", ha manifestado.

Sin embargo, ha incidido en que "la campaña de solidaridad con la situación que hay en Ceuta no se ha terminado". "Al contrario, no ha hecho más que empezar. No solamente por parte de Negu Gorriak, sino por otro montón de asociaciones y grupos que están ya trabajando sobre el terreno", ha dicho.

"Lo que le ha ocurrido a nuestras compañeras es una cosa muy concreta, pero no oculta las redes de solidaridad y de trabajo y de apoyo mutuo que ya de facto existen en ese territorio, que son las que hay que poner en valor. Y nosotras hacemos el llamamiento a que las amenazas que han ocurrido no hagan que se detenga la solidaridad. Es imprescindible", ha añadido.

Por otro lado, la asociación ha mostrado su "cariño" y "solidaridad" con el grupo de música homónimo, Negu Gorriak. "Lamentamos el acoso y las dificultades que puedan estar sufriendo por una confusión de nombres y por el odio que, aparentemente, el fascismo les tiene desde siempre. Nuestro colectivo es otra cosa, aunque compartamos nombre y una misma historia de lucha", ha manifestado.

LABOR DE LA ASOCIACIÓN EN PAMPLONA

En cuanto a la labor que realiza la asociación en Pamplona, han destacado que Negu Gorriak "lleva años haciendo lo que las instituciones no hacen, dar techo, acompañamiento y apoyo jurídico a las personas que duermen en la calle".

"Nuestra mayor preocupación no es una supuesta crisis migratoria, es una emergencia habitacional", han subrayado, tras añadir que en Pamplona "hay cientos de chavales magrebíes durmiendo en la calle y hay miles de viviendas vacías". "Tenemos principalmente el problema de la especulación, no de la migración. La coalición de izquierdas que acaba de vencer en Berlín ha propuesto expropiar todas las viviendas de las grandes agencias inmobiliarias. Nuestras soluciones al problema del sinhogarismo irían en esa dirección", han manifestado.

Según han añadido, "llevamos respondiendo con solidaridad concreta y material: tenemos una zona de carga de móviles en Katakrak, ofrecemos asesoramiento jurídico y acompañamiento administrativo, y este será el tercer año que montamos la campaña de invierno y el albergue". "Este año damos un paso más: el albergue estará en Fraktal y queremos que sea un espacio permanente durante la campaña de invierno, con 24 plazas", ha anunciado.

Para ponerlo en marcha, ha continuado, "estamos recaudando fondos". "Y hoy hacemos un llamamiento a quien pueda colaborar. No queremos gestionar la emergencia a base de parches cada invierno", han reivindicado.