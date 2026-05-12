NILSA rechaza "la campaña de bulos" sobre la depuradora de Tudela y defiende un proyecto técnico "solvente"

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

NILSA, empresa pública del Gobierno de Navarra, ha calificado como una "campaña de bulos" la iniciativa de sensibilización ciudadana que ha lanzado el Ayuntamiento de Tudela con el lema 'No a la mierda' para explicar su negativa al proyecto de una planta de biogás en la capital ribera. NILSA ha defendido que el proyecto técnico que está impulsando es "solvente, seguro 100% y eficiente".

"El lanzamiento de la campaña de desinformación sobre la depuradora de Tudela obliga a la sociedad pública NILSA, responsable de la depuradora de la segunda localidad de Navarra, a desmentir las afirmaciones que se incluyen en la misma. Contratada por el Ayuntamiento a una empresa de comunicación externa, la campaña incurre en datos incorrectos, informaciones sesgadas y equivocaciones, lo que constituye más una campaña de bulos que informativa", ha señalado NILSA en una nota.

La sociedad pública ha afirmado que la depuradora de Tudela, que también da servicio a Cascante, Murchante y Fontellas, trata ya en la actualidad el 26% de los lodos de Navarra (el 16% corresponde al ámbito propio y el 10% procede de Cintruénigo, Corella, Fitero, Monteagudo y Cortes). "Esto supone que únicamente trataría en el futuro un 14% más de lo que ya está gestionando, sin ninguno de los problemas que la campaña agita. El otro 60% de los lodos de Navarra se genera en la Comarca de Pamplona, los gestiona la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en la depuradora de Arazuri desde hace veinte años, y no presentan ninguna de las amenazas que esgrime la campaña, porque no existen", ha asegurado.

Según han señalado desde NILSA, "de los lodos que la instalación de Tudela trata, el 30% es de procedencia agroalimentaria, dado que la depuradora da servicio a las industrias de la zona". "En cuanto a su clasificación, por ley, la denominación del lodo, llamado 'mierda' continuamente en la campaña, es el residuo no peligroso valorizable agrícolamente con código LER 190802: lodos de tratamiento de aguas residuales urbanas. Y como tal lo trata NILSA, no peligroso y valorizable agrícolamente. El verdadero riesgo de salud pública sería no tratarlo", ha apuntado.

En cuanto a la distancia de la instalación, la sociedad pública ha señalado que "se puede comprobar en Google (Earth o Maps) que no son 800 metros, es más de un kilómetro y medio". "La instalación lleva más de 20 años ubicada en el mismo sitio, una zona inundable, como no puede ser de otra manera con todas las depuradoras, al igual que están todas las del Eje del Ebro", ha indicado.

Por otra parte, NILSA ha apuntado que la campaña del Ayuntamiento de Tudela "ha elegido como unidad de medida la piscina olímpica, ilustrativa de medidas de seguridad". "Sembrar dudas o alarmismo erosiona la credibilidad de las infraestructuras públicas, que están sometidas a exhaustivas normativas de seguridad, y que prestan un servicio a la población y a las industrias de la zona", ha indicado.

Por otra parte, ha afirmado que "cada día no llegarían 460.000 kilogramos de fango a la depuradora, sino que se tratarían 252.400, de los cuales, Tudela ya produce más de 93.500 kilogramos, es decir, llegarán 6 o 7 camiones diarios".

Además, NILSA ha destacado que "el lodo tratado ahorraría unos 800.000 euros/año de fertilizante para agricultoras/es, cuestión que, en un contexto de escalada de precios continuo por las constantes tensiones geopolíticas -ahora, el estrecho de Ormuz- lo alza como una fuente cercana y segura de fertilizante". "Por tanto, supone sacar partido de un recurso que existe y que ahora no se recupera como tal (es decir, fomenta la economía circular), y hacer uso de un producto totalmente regulado (seguro 100%), que ya se está utilizando en agricultura y por el que el sector agrícola paga (en Arazuri, sin ir más lejos)", ha subrayado.

La empresa pública ha afirmado que "la economía circular aboga por tratar el 100% de los residuos donde se generan o donde vayan a ser utilizados". "La Ribera tiene la capacidad de absorber y la necesidad de contar con productos fertilizantes. En ella se aplicaría el 100% del producto obtenido. Sin embargo, es necesaria una cantidad mínima de lodos para poder realizar una valorización energética. Por eso hay que agruparlos. Y es seguro técnicamente, eficiente económicamente y necesario operativamente hacerlo en la segunda mayor infraestructura de este tipo en Navarra, igual que se ha hecho en Arazuri para la Comarca de Pamplona", ha señalado.