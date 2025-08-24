'Noches de Cine' se encamina a su última semana de proyecciones en Pamplona con cinco sesiones

PAMPLONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Noches de Cine', del Ayuntamiento de Pamplona, toca a su fin la próxima semana con las últimas cinco sesiones de cine en el espacio público. Este programa ofrece cada noche de los días laborables, a las 22 horas, una proyección gratuita, alternando procedencias, fechas de rodaje, idiomas de doblaje, géneros etc. Como la pasada semana, la pantalla estará en Casco Antiguo, Txantrea, Iturrama, Milagrosa y Rochapea.

La semana comenzará con una comedia familiar y un filme de animación para adultos de ciencia ficción. El lunes 25 de agosto, en la plaza de San Francisco del Casco Antiguo, la propuesta será la proyección en euskera 'La vida padre / Aita bizitza' (España, 2022, 87'), una película sobre Mikel, un joven y ambicioso chef que recibe la visita inesperada de su padre, desaparecido hace treinta años. Joaquín Mazón dirige, entre otros, a Karra Elejalde y Enric Auquer con un guion de Joaquín Oristrell.

El martes tomará el relevo la plaza Arriurdiñeta de la Txantrea, el espacio en el que se podrá ver otra película española con dirección y guion de Pablo Berger, que en su año de estreno recibió una buena cantidad de premios, 'Robot dreams' (España, 2023, 102 minutos). La cinta es un filme de animación basado en una novela gráfica de Sara Varon. Tiene dos protagonistas: Dog, un perro solitario que vive en Manhattan, y su amigo robótico, que el perro ha construido para no estar solo. El escenario: el Nueva York de los años 80. La cinta de Berger se alzó con muchos de los premios de animación o guion de los Goya, los Gaudí, Feroz, Forque, el Cine Europeo EFA, los Platino del Cine Iberoamericano, etc.

Las próximas proyecciones serán el 27 de agosto en el boulevar de Itruama ('Los Goonies', EEUU, 1985, 111'); el 28 de agosto en la plaza Alfredo Floristán de la Milagrosa ('Odio el verano', España, 2024, 103'), y el 29 de agosto en el parque de los Enamorados de la Rochapea ('Garfield. La Película', EEUU, 2024, 100').