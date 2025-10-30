Nueva concentración de trabajadores de INTIA para exigir el fin de la "discriminación salarial".

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la empresa pública INTIA se han concentrado este jueves nuevamente en Pamplona para "exigir soluciones reales y efectivas que pongan fin a la discriminación salarial" que sufren los empleados subrogados dentro de la compañía.

"Hasta el momento, todo lo que se nos ha ofrecido por parte de la empresa son simples parches, no abordan el fondo del conflicto y, lejos de resolverlo, mantienen e incluso profundizan la discriminación que sufre este colectivo", recoge un comunicado conjunto de los sindicatos UGT y LAB.

Las organizaciones sindicales han criticado que "la empresa está ignorando al comité, que es el que representa legítimamente a este colectivo desde el inicio del conflicto". "En lugar de respetar los canales de representación, la dirección está comunicándose directamente con las personas afectadas, dejando de lado al comité y vulnerando así los principios básicos de la negociación colectiva y la representación sindical", han afirmado.

Por ello, han exigido "la aplicación a este colectivo de la escalera retributiva, que es de aplicación a todo el personal de INTIA, en las mismas condiciones que al resto". "No aceptaremos más medidas improvisadas ni actuaciones que busquen dividirnos o debilitar nuestra voz colectiva", han señalado.