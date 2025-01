Nueva huelga para reclamar mejoras en la enseñanza pública de Navarra

PAMPLONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Docentes de la enseñanza pública de Navarra han acudido nuevamente este jueves a la huelga, convocada por los sindicatos Steilas, ELA, LAB y CCOO, para reclamar mejoras en el sistema público, principalmente una bajada de ratios, para paliar la "sobrecarga laboral", la "pérdida de poder adquisitivo" y la temporalidad.

En el marco de esta jornada de huelga se ha celebrado una manifestación que ha comenzado con una concentración en la sede del Departamento de Educación. Varias columnas, desde distintas partes de Pamplona y su Comarca, han ido confluyendo en este lugar para luego emprender la marcha por la cuesta de Santo Domingo, precedidos por una pancarta con el lema 'Muévete por la pública'.

Ante una persistente lluvia, la movilización ha pasado por la plaza del Ayuntamiento y ha finalizado frente al Palacio de Navarra. A lo largo del recorrido se han coreado consignas como 'Gimeno, si no bajas la ratio, vigilas tu el patio', 'Las privilegiadas estamos cabreadas' o 'Más inversión en educación'.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Unai Álava, de CCOO, ha destacado que "ha sido otra jornada exitosa de huelga". Si bien no ha podido aportar datos de seguimiento ha afirmado que "las sensaciones son muy buenas". "Estamos en un día muy lluvioso y llenando una vez más las calles de Iruña porque parece ser que el profesorado sigue creyendo que las medidas que se han aprobado hasta el día de hoy son insuficientes", ha indicado Álava, lo que le ha llevado a pensar que "estamos en la senda correcta, que es la senda de seguir negociando y presionando al Departamento" para "mejorar el sistema público de la educación".

Por su parte, Iosu Arraiz, de LAB, ha resaltado que "es significativo" que siendo la tercera jornada de huelga convocada en la enseñanza pública "todavía haya miles de docentes que tienen ganas de salir a la calle a protestar". "Es una señal evidente de que estamos ya en enero, llevamos todo un curso escolar en lucha y aquí todavía no se ha conseguido nada, no porque los sindicatos no estemos dispuestos a negociar", ha manifestado Arraiz, que ha reprochado que "los únicos que cerraron la negociación en el mes de noviembre y los únicos que están utilizando el chantaje de un nuevo pacto para obstaculizar las negociaciones es el Departamento de Educación".

En cuanto a sus reivindicaciones, los sindicatos convocantes reclaman una "bajada lineal de ratios" para todas las etapas educativas. Unai Álava ha criticado que "en el acuerdo que firmaron algunos sindicatos la última vez no viene reflejada una bajada lineal de ratios en todas las etapas" sino que "deja fuera toda la etapa de secundaria y de FP; además viene escrito que los repetidores no cuenten para contabilizar el número de personas que hay en el aula, cosa que nos parece totalmente fuera de lugar".

Por otro lado, protestan por "la sobrecarga laboral" que no permite hacer una "buena coordinación" en los centros educativos. "Todas esas horas de falta de trabajo que se suplen, se suplirían bien con un aumento de la plantilla", ha planteado el representante de CCOO.

Igualmente, los sindicatos convocantes han demandado "la recuperación del poder adquisitivo que se ha ido perdiendo a lo largo de todos estos años, desde el 2010, con los recortes del PP y de Mariano Rajoy en aquella época". También medidas para reducir una tasa de temporalidad "que todavía no se ajusta a lo que la normativa europea demandaba hace un par de años". "Tenemos que seguir haciendo fuerza para que esta inestabilidad que afecta a las plantillas no repercuta negativamente en la calidad de la enseñanza pública. No puede ser que un docente esté cambiando año a año de instituto sin llegar a desarrollar un proyecto pedagógico de centro", ha censurado Unai Álava.

Al respecto, el representante de LAB, Iosu Arraiz, ha recalcado que "estas reivindicaciones no son solo exclusivas de los cuatro sindicatos que estamos hoy aquí" sino que "las tenemos acordadas desde el curso escolar pasado, incluso desde hace dos cursos escolares, con todos los demás sindicatos que forman la educación pública y tienen un apoyo mayoritario, yo diría que del 100% del profesorado de la educación pública de Navarra".

Preguntado por los sindicatos que no han respaldado la jornada de huelga de este jueves, Unai Álava les ha abierto la puerta a que se sumen a "las siguientes convocatorias si las hay; si el departamento no sigue avanzando". "Lo que tenemos previsto es no ceder ni un paso en este camino hasta conseguir sentarnos a negociar sobre nuestras reivindicaciones con el Departamento de Educación y para eso haremos lo que haga falta", ha resaltado.

Por su parte, Arraiz ha indicado que "no tenemos un calendario de negociación para hablar sobre nuestras reivindicaciones. Lo único que tenemos es un calendario de aquí al 14 de abril para negociar un nuevo pacto".