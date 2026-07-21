La nueva Terminal Intermodal de Navarra triplica su capacidad tras una inversión de diez millones

La presidenta de Navarra, María Chivite, participa en la inauguración de la nueva Terminal Intermodal de Navarra. - ÍÑIGO ALZUGARAY-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este martes ha sido inaugurada la nueva Terminal Intermodal de Navarra que, tras una inversión de diez millones de euros, va a poder triplicar la capacidad del puerto seco y favorecer la internacionalización empresarial, la competitividad y la sostenibilidad.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha participado en la inauguración de la nueva terminal, ubicada en Noáin, y ha calificado este hito como "un día estratégicamente clave para Navarra".

Las actuaciones acometidas han permitido triplicar el espacio actual de la terminal hasta los 42.000 metros cuadrados. Además, se han construido dos nuevas vías de 550 metros cada una, con una nueva explanada de mayor superficie para la operativa ferroviaria y depósito de contenedores.

Durante la inauguración de la Terminal Intermodal de Noáin, la presidenta de Navarra ha estado acompañada, entre otros, por la delegada del Gobierno en la Comunidad foral, Alicía Echeverría; el director de la Terminal Intermodal de Navarra y de Synergy, Pablo García; el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite; la directora general de Transportes y Movilidad Sostenible, Berta Miranda; la directora general de Viajeros y Desarrollo de Negocio de ADIF, Elena González; el alcalde del Valle de Elorz, Mikel Navarro; el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, Manuel Piquer; el comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián; el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, y directivos de Hutchison Ports Best y Synergy.

Chivite ha destacado que la nueva terminal supone "oportunidades para las empresas tanto para su competitividad como para sus planes de internacionalización, reducción de costes logísticos y descarbonización". Además, ha añadido, va a permitir el impulso de las mercancías al tren, "es una apuesta por la movilidad sostenible, la vertebración territorial y es una nueva mirada para la logística que abre un marco de posibilidades no sólo presentes, también futuras".

La presidenta ha valorado "los objetivos comunes" por los que trabajan "lo público y lo privado" y, en este sentido, ha destacado que "la pluralidad la convertimos en riqueza transformado en hechos, en colaboración y cooperación". El reto ahora "es aumentar notablemente el porcentaje de mercancías que se transportan en tren, llegando al 10% en 2030, objetivo en el que confluimos con el Gobierno de España y su Plan de Marcancías", ha explicado.

"Administraciones, operadores ferroviarios y cargadores, empresas, estamos en un diálogo y un trabajo en común para seguir atrayendo inversiones y mejorando infraestructuras, capacidades y competitividad", ha afirmado la presidenta y ha definido al Port de Barcelona como "gran referente de las empresas navarras". Además, ha resaltado que el hecho de que "ADIF, Port de Barcelona y Synergy estén detrás de esta infraestructura nos permite mirar con optimismo al futuro".

La presidenta ha subrayado que la terminal de Noáin "es un paso más en nuestro desarrollo como comunidad, pero no queremos que sea el último en esta materia". Así, "trabajamos ya para contar en la Ribera con otra terminal que añada capacidad, competitividad y vertebración a nuestra Comunidad y a nuestras empresas".

Al acto, también han asistido, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y el director de la Terminal Intermodal de Navarra y de Synergy, Pablo García.

La delegada del Gobierno en Navarra ha apuntado que las obras de la nueva Terminal Intermodal cuentan con fondos europeos y, en este sentido, ha resaltado que el Plan de Recuperación está contribuyendo a reforzar el tejido industrial navarro. Echeverría ha señalado ejemplos concretos como la electrificación de Volkswagen, la instalación de Mobis o la subvención a Hithium para su implantación en Navarra. "Estamos apoyando el desarrollo y el crecimiento económico de la Comunidad foral; ayudando a nuestras empresas a digitalizarse, a ser más sostenibles, a invertir en nuevos procesos, en definitiva, a ser más competitivas y más resilientes", ha apuntado la delegada del Gobierno, quien ha añadido que "esta terminal es un valor añadido, un atractivo más para nuestra Comunidad y para su ecosistema industrial".

Además, el director de la Terminal Intermodal de Navarra y de Synergy ha asegurado que "esta inversión representa una apuesta firme por Navarra para las próximas décadas". "La ampliación de la terminal nos permitirá seguir acompañando el crecimiento de las empresas de la región y consolidar una infraestructura logística capaz de impulsar su competitividad en los mercados internacionales", ha explicado. Desde la Terminal Intermodal de Navarra, ha añadido García, "seguiremos trabajando para favorecer el desarrollo económico e industrial del territorio, ofreciendo soluciones cada vez más eficientes, fiables y sostenibles."

LA INFRAESTRUCTURA

Desde su puesta en servicio en 2013, la Terminal Intermodal de Noáin ha pasado de disponer de una conexión ferroviaria semanal a contar con cinco frecuencias regulares con el Port de Barcelona, operadas fundamentalmente por Synergy, operador ferroviario del grupo Hutchison Ports, especializado en el transporte intermodal de mercancías.

Hutchison Ports Best, principal puerto de contenedores de Barcelona, logró en septiembre de 2024 la concesión por parte de ADIF para la explotación de la Terminal Intermodal de Navarra durante los próximos quince años, con la determinación de realizar una inversión que ronda los 10 millones de euros, financiada con los fondos Next Generation de la Comisión Europea, para la mejora y ampliación de la instalación ferroviaria de Noáin.