Núñez (PP) acusa a Sánchez de "entregar" a EH Bildu "la seguridad de todos los españoles"

Javier García (PPN) critica los "ataques a la libertad de expresión" en el Parlamento de Navarra

PAMPLONA, 4 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, Noelia Núñez, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "entregar" a EH Bildu "la seguridad de todos los españoles", tras el acuerdo alcanzado con la coalición abertzale para modificar la ley de Seguridad Ciudadana que va, ha advertido, a "desproteger" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En declaraciones a los medios de comunicación en Pamplona, Núñez ha criticado los "pactos encapuchados" del PSOE con EH Bildu, cuyos "hitos" se ven en Navarra "con esa expulsión de la Guardia Civil de Tráfico". También, ha destacado, "con el excarcelamiento por parte de una consejera socialista del País Vasco de presos etarras, que se niegan a pedir perdón y que tienen delitos de sangre a sus espaldas, como, por ejemplo, el asesinato del padre de un diputado autonómico del Partido Popular, Daniel Portero". A esto ha sumado ahora "un nuevo pacto" para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, "que lo único que va a hacer es desproteger a todos los españoles".

"Conocemos de sobra a Bildu, son los que cuando sale un terrorista de la cárcel les homenajean, son los que llevan a terroristas condenados en sus listas y son los que se niegan a colaborar con la justicia y a ayudar a esclarecer los más de 300 casos que todavía quedan por resolver", ha destacado la 'popular'. "Si antes ETA asesinaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ahora Bildu, sus amigos, lo único que hacen es trabajar para desprotegerlos", ha censurado.

"El problema es que ha encontrado a un perfecto aliado en ese oscuro camino y es el PSOE de Pedro Sánchez" quien "dice: si hay que soltar a terroristas condenados para que yo siga sentado en la Moncloa, hágase. Si hay que desproteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hay que dejarles indefensos ante situaciones donde peligra su integridad personal, hágase", ha reprochado. "No entendemos que el PSOE haya aceptado ese acuerdo con Bildu para desproteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por tanto, desproteger a todos los españoles", ha manifestado.

Para Noelia Núñez, "es curioso que un gobierno que trata como delincuentes a todos los españoles, con esa nueva regulación que va a obligar a que se recojan más de 40 datos personales de todos los españoles cada vez que vayamos a un hotel; a quienes son los herederos políticos de una banda terrorista les ceda la negociación de la seguridad de todos los españoles". "El PSOE ha demostrado que no tiene principios" y "ha entregado -a EH Bildu- la seguridad de todos los españoles con ese acuerdo para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana", ha criticado.

Frente a ello, ha destacado que en el PP "seguimos trabajando para construir una alternativa a este desgobierno, con medidas, como hemos anunciado esta semana, para fomentar y favorecer la conciliación de todos los españoles, con la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3, con la flexibilidad de permisos y la ampliación de permisos por maternidad y paternidad, o con esa modificación de la ley de vivienda para que los jóvenes españoles dejemos de ser los últimos en toda Europa que se van de casa de sus padres". También para que "el Gobierno entienda de una vez por todas que ante la situación económica que viven los españoles no hay que subirles el IVA, lo que hay que hacer es bajarles los impuestos".

"ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN" EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA

Por su parte, el presidente del PP de Navarra, Javier García, ha mostrado su preocupación por los "ataques que vemos a la libertad de expresión que tenemos los grupos parlamentarios" en el Parlamento foral. "Ahora parece ser que son los socialistas y los comunistas presentes en esta Cámara quienes van a decir o dirigir las políticas de la oposición", ha advertido.

García ha criticado los "preocupantes" discursos escuchados este jueves, en el marco del debate de una moción contra los discursos de odio en el pleno del Parlamento, en los que "decían que hay ciertos temas que nosotros no podemos hablar, no les gusta, no encajan bien la crítica, y a la crítica le llaman bulo y desinformación". García ha reprochado la "hipocresía" del PSN al pedir en esta moción "respeto a los derechos humanos, derechos humanos que no respetan sus socios, Bildu". "La fuerza que tiene Bildu es la fuerza que le da el Partido Socialista", ha aseverado.

El dirigente de los 'populares' navarros ha advertido de que los socialistas "están sobrepasando una línea peligrosa en la que ya están vetando iniciativas, en la que nos están prohibiendo hablar de según qué temas porque no aceptan la crítica, y en muchos casos crítica constructiva". "Ya han sido tres ocasiones las cuales han evitado o han limitado esa libertad de expresión y todo por no hablar de cuestiones que fundamentalmente le preocupan a los navarros", ha criticado.

García ha destacado que están "preocupados" pero también "ocupados por las necesidades que tienen los navarros en el ámbito de la salud, de la educación, del desarrollo económico y social de esta comunidad", con respecto a las "infraestructuras vitales" para Navarra y para "fomentar un diálogo que beneficie al conjunto de los ciudadanos navarros".

"El Partido Popular no pertenece a ningún bloque, está en el bloque de las necesidades de los ciudadanos navarros y ahí es donde vamos a estar, pese a quien pese y duela a quien duela. Presentando iniciativas encaminadas a mejorar la vida del conjunto de los navarros y esperamos que algunas de ellas cuenten con el apoyo del Partido Socialista", ha subrayado el presidente del PPN.