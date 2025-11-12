Las obras del carril bici de los Fueros avanzan con la conexión ciclista entre Abejeras y Vuelta del Castillo

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El futuro carril bici de la plaza de los Fueros avanza en estos primeros meses en las conexiones con las rutas ciclables ya existentes en las calles Abejeras, Sancho el Fuerte y Vuelta del Castillo. Desde el comienzo de las obras, el pasado mes de julio, los trabajos se han centrado en las conexiones ciclistas de estas tres vías, y la mejora de la accesibilidad peatonal entre la Misericordia y la calle Abejeras. La Gerencia y la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona han visitado este miércoles las obras, que tienen un coste de 506.485,08 euros, y que se desarrollarán a lo largo de este año 2025.

En esta primera fase del proyecto que conectará los carriles bici de Abejeras y avenida del Ejército, las obras se han centrado en las conexiones de la parte sur-oeste de la plaza de los Fueros, en el entorno de la Casa de la Misericordia. En una segunda fase, por su parte, se procederá a la conexión de Vuelta del Castillo con la calle Yanguas y Miranda, para conectarlo con la red ciclista de la avenida del Ejército y la calle Navas de Tolosa. Una vez listo, el nuevo carril bici permitirá conectar los barrios de Milagrosa, Iturrama, Azpilagaña, Casco Viejo y San Juan a través de una única red.

Por de pronto, se ha realizado la conexión del carril bidireccional de la calle Abejeras con la avenida de Sancho el Fuerte, a través la zona ajardinada que une ambas calles. Para aligerar la pendiente, de un 10%, esta conexión se ha realizado en curva. La conexión ciclista entre la trasera de la Misericordia y la calle de Vuelta del Castillo se ha realizado reduciendo los dos carriles de circulación que había a uno solo en el tramo de Sancho el Fuerte y, en la rotonda de la plaza de los Fueros, se ha pasado de tres carriles a dos en el tramo comprendido entre Vuelta del Castillo y Sancho el Fuerte.

Los trabajos incluyen también elevar y ampliar los pasos de peatones existentes en el entorno, para hacerlos más accesibles. En concreto, se ha dado continuidad peatonal a la salida de la Misericordia con la calle Abejeras. Además de esa accesibilidad al paso peatonal, se han colocado reductores de velocidad en la incorporación de la plaza de los Fueros a Sancho el Fuerte para calmar el tráfico y mejorar así la seguridad del paso peatonal. En lo que se refiere a transporte urbano comarcal, se ha procedido a avanzar y trasladar ligeramente la parada de villavesa ubicada en la trasera de la Casa de la Misericordia.

Según ha informado el Ayuntamiento, todas estas actuaciones permitirán lograr un calmado del tráfico, en una zona especialmente concurrida, donde confluían en apenas cinco metros el acceso de vehículos de la plaza de los Fueros, una parada de villavesas y un paso peatonal, justo en la incorporación a la vía.

UN CARRIL BIDIRECCIONAL DE 3 METROS DE ANCHO

El proyecto de mejora de la accesibilidad y la movilidad en el entorno de la plaza de los Fueros permitirá la creación de un carril bici bidireccional que conecte la avenida del Ejército con la calle Abejeras, a través de la calle Yanguas y Miranda y la propia plaza de los Fueros. El carril bici proyectado tiene una anchura de 3 metros, de los que 2,50 metros alojarán un carril bidireccional, reservando 1,25 metros para cada sentido de la marcha. Los otros 50 centímetros servirán de separación entre la calzada y el carril bici.

Desde las conexiones con la avenida de Sancho el Fuerte y la calle Vuelta del Castillo, el nuevo carril bici discurrirá por el oeste de la plaza de los Fueros hasta la conexión con la calle Yanguas y Miranda, conectando con la pista ciclable de la Ciudadela a través de la calle Vuelta del Castillo. En la calle Yanguas y Miranda, el carril bici discurrirá por el perímetro de la acera de acceso a la estación de autobuses de Pamplona hasta la avenida del Ejército. No obstante, estas obras no se iniciarán hasta 2026, ya que dependen de las obras de la cubierta de la estación de autobuses, que acarrearán el movimiento de tierras en toda esa zona, para solventar un problema de goteras y humedades.

La construcción del carril bici en la calle Yanguas y Miranda supondrá la eliminación de un carril de circulación, por lo que pasará de dos carriles a uno. Esto mismo ocurrirá en la glorieta de la plaza de los Fueros, donde tras las obras habrá dos carriles de circulación en lugar de los tres actuales. En la avenida de Sancho el Fuerte también se reducirán de dos a uno los carriles de circulación.