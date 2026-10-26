Las obras del tramo inicial de Pío XII comienzan este lunes y afectarán en noviembre al sentido centro de ciudad

Imagen de la zona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este lunes comienzan las obras de reordenación y renaturalización de la avenida de Pío XII, en su tramo inicial, entre la intersección de la avenida del Ejército y las calles Padre Moret y Navas de Tolosa.

Por el momento, y durante el mes de noviembre, los trabajos se centrarán en el tramo sur del vial, es decir, en sentido hacia el Casco Antiguo.

La UTE Urbanismo Táctico Pamplona ejecutará las obras con un presupuesto de 660.854,97 euros. Los trabajos en el tramo norte del vial se llevarán a cabo a partir de diciembre.

Esta semana se desarrollarán labores preparatorias y de señalización. Se retirarán los vehículos de la banda de aparcamiento frente al edificio Singular hasta finales de noviembre. También quedará inhabilitado en las próximas semanas el carril bici contiguo a la acera del edificio Singular.

Los dos pasos peatonales existentes estarán abiertos, pero el tránsito por la acera contigua al edificio Singular quedará cortado hasta finales de noviembre.

A principios de noviembre, en una fecha "todavía por concretar en función de los trabajos realizados esta semana y del suministro de materiales", se cortará al tráfico el tramo de la avenida de Pío XII, entre avenida del Ejército y Padre Moret, únicamente en sentido centro de la ciudad. Se podrá acceder, eso sí, al aparcamiento subterráneo del edificio Singular.

El corte se prolongará durante 15 días para poder realizar los trabajos de urbanización y naturalización de espacio. El carril en sentido salida del centro se mantendrá habilitado y sin cortes. Durante esas dos semanas de corte, las líneas del transporte urbano comarcal que por allí transitan modificarán su recorrido.

Las líneas diurnas y nocturnas afectadas por esas obras se desviarán por la avenida del Ejército, usando la parada frente al cuerpo de guardia de la Ciudadela como parada alternativa. Después, a partir de la plaza de la Paz, las líneas retomarán sus recorridos y paradas habituales.

Se ha coordinado también con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona la retirada y nueva ubicación de los contenedores, que se instalarán frente a número 29 de la calle Navas de Tolosa.

El proyecto previsto en este tramo inicial de Pío XII renaturaliza la zona con la creación de jardines de lluvia en ambos sentidos que aumentan las zonas verdes de la ciudad y de una vía de conexión principal con el centro de Pamplona.

Asimismo, se reordenan los espacios con la conversión del actual carril bici unidireccional en un carril bici bidireccional, la ampliación de la acera junto al edificio Singular y el avance de pasos peatonales.