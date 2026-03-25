Las obras en el túnel de Belate causarán afecciones de tráfico durante cinco días en la N-121-A

Vehículo de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de desdoblamiento del túnel de Belate van a provocar afecciones al tráfico en la carretera N-121-A, entre el enlace de las Ventas de Arraitz y el enlace de Almandotz, durante cinco días.

Las fechas previstas de las afecciones son este jueves, 26 de marzo, el lunes 30 de marzo y el martes 31 de marzo, y el miércoles 8 y el jueves 9 de abril de 2026. La franja horaria de la afección será de 8 a 21 horas.

Se habilitará un desvío del tráfico, en sentido norte, hacia Francia, por la antigua carretera del puerto de Belate. En sentido sur, dirección Pamplona, se circulará de forma habitual pero solamente por uno de los carriles habilitados, permaneciendo el otro cortado.