La Oficina Móvil de Atención Ciudadana de Navarra, finalista de los Premios Europeos de Innovación en Política

El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, visita la oficina móvil de atención ciudadana para la Renta 2025 en Alsasua. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Móvil de Atención Ciudadana de Navarra ha sido seleccionada entre 300 candidaturas de 35 países para optar a los Premios europeos a la Innovación en Política 2026, cuyos ganadores se conocerán el próximo 30 octubre en una gala que tendrá lugar en la localidad portuguesa de Cascais, designada este año como Capital Europea de la Democracia.

Un jurado ciudadano compuesto por más de 1.000 personas de toda Europa ha seleccionado a los finalistas de estos galardones, promovidos por el Instituto de Innovación Política, entidad fundada en 2016 para apoyar a organizaciones e instituciones en el desarrollo de proyectos innovadores. Los premios a la innovación se lanzaron en 2017 para reconocer la excelencia, inspirar nuevas ideas, generar colaboraciones e impulsar un cambio político significativo. Durante su andadura, han permitido generar una destacada base de datos de iniciativas democráticas pioneras, pensada para que los gobiernos tengan referencias que poder aplicar para mejorar su gestión.

Como finalista de estos galardones, la Oficina Móvil de Atención de Ciudadana de Navarra tendrá un papel protagonista en la conferencia y gala de los Premios a la Innovación en la Política 2026 del próximo otoño, que reunirá en Cascais a especialistas en innovación política, responsables políticos, personal públicos, líderes cívicos y agentes del cambio de toda Europa para disfrutar de una jornada de intercambio, inspiración y celebración.

"Formas parte de un grupo excepcional de finalistas que están abordando importantes retos en sus comunidades y contribuyendo a dar forma al futuro de la democracia en toda Europa", ha comunicado la entidad organizadora de los premios al Gobierno de Navarra.

'DEMOCRACIA SOBRE RUEDAS'

La candidatura navarra forma parte de una selección de 80 finalistas, 10 por cada una de las ocho categorías que se premian, bajo los epígrafes 'Desafiando el autoritarismo', 'Protección del clima', 'Democracia' (categoría a la que opta la Oficina Móvil navarra), 'Innovación Digital y Gobernanza', 'Educación', 'Participación Ciudadana Local', 'Salud Pública y Envejecimiento' y 'Fortalecimiento de Europa'.

En su carta de presentación para optar a estos premios, la Oficina Móvil de Atención Ciudadana se define como un servicio que ofrece 'democracia sobre ruedas' y que busca fomentar la igualdad de acceso a servicios administrativos, poniendo el foco en localidades de difícil acceso o en riesgo de despoblación y en los grupos de edad más avanzada.

"Lo que hace que este proyecto sea verdaderamente innovador no es solo su movilidad, sino la ambición que lo impulsa. La oficina móvil no es un simple servicio de acercamiento, sino una plataforma de gestión pública plenamente operativa que integra servicios digitales, herramientas de participación y atención personalizada en una única unidad accesible. Combina cohesión territorial, inclusión digital y gobierno abierto en una plataforma itinerante que funciona simultáneamente como centro de servicios, espacio de participación y presencia institucional real. Para las comunidades que durante mucho tiempo se han sentido olvidadas por las instituciones, esa presencia tiene una importancia enorme", expone el equipo promotor de la oficina.

MÁS DE 5.000 ATENCIONES, 6.800 GESTIONES

La Oficina Móvil de Atención Ciudadana de Navarra, impulsada por la unidad de atención a la ciudadanía del departamento de Presidencia e Igualdad y gestionada por la empresa pública Nasertic, se puso en marcha en marzo de 2025, con el objetivo de habilitar un servicio móvil, versátil y accesible, que acerca la atención ciudadana a las poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Se trata de un proyecto está enmarcado en el I Plan de Acción para la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) y responde al compromiso del Gobierno de Navarra con un nuevo modelo de atención y relación con la ciudadanía basado en valores como la proximidad, la proactividad, la escucha activa, la accesibilidad y la inclusión.

Desde su puesta en marcha, esta Oficina Móvil ha atendido a más de 5.000 personas (2.268 hombres y 2.902 mujeres, según los últimos datos disponibles) y ha recorrido 68 municipios. En total, ha realizado 6.836 gestiones, casi el 50% vinculadas a la obtención acreditaciones personales digitales por el sistema Cl@ve, por APP o certificado digital (3.369 trámites), el 35,6% de consultas informativas (2.440), un 10% de tramitaciones on line (692) y un 4,9% de gestiones de registro (335).

Destaca su labor de asesoramiento especializado en materia de vivienda iniciado en febrero y también la experiencia piloto que ha llevado a cabo este año para acercar la atención presencial de la Campaña de la Renta de 2025 a zonas alejadas de las oficinas permanentes. Igualmente presta servicio al departamento de Cohesion Territorial a través de la Dirección General de Administración Local y Despoblación para tramites relacionados para la estrategia de despoblación y en el 2025 se realizaron formaciones y asesorías de empleo para el Servicio Navarro de Empleo (SNE).

La Oficina Móvil es una instalación de 16 metros de largo y 55 metros cuadrados útiles de superficie, cuya puesta en funcionamiento supuso una inversión de 650.000 euros. Es un espacio 100% accesible, con señalización en braille y guías podotáctiles, audiodescripciones con la tecnología NaviLens, vídeos en Lengua de Signos Española (LSE), señalización en Lectura Fácil y acceso para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

El servicio ofrece atención en bilingüe en castellano y euskera. Proporciona información sobre los servicios que ofrece el Gobierno de Navarra, es una entidad de registro más para presentar documentación o instancias, ofrece asesoramiento para crear una identidad digital y hacer gestiones a través de internet y recoge reclamaciones y sugerencias sobre la Administración foral.