Oihaneder Indakoetxea dejará su acta de edil de EH Bildu en Barañáin en el pleno del 28 de agosto

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Barañain y exalcaldesa, Oihaneder Indakoetxea Barberia, ha dado a conocer que dejará su acta de concejal en el próximo pleno municipal, previsto para el 28 de agosto.

En una nota, EH Bildu ha querido agradecer públicamente la labor desarrollada por Oihaneder Indakoetxea, que "ha sido una figura clave en la política municipal durante los últimos años".

La formación abertzale ha destacado que Indakoetxea "fue la primera mujer en ocupar la alcaldía de Barañáin en 2015, cubriendo el cargo con responsabilidad, cercanía y una firme defensa de los valores de EH Bildu; comprometiéndose, además, a seguir encabezando la lista en las dos siguientes citas electorales". "Su labor ha dejado una huella importante en la historia reciente del municipio", ha remarcado en una nota el grupo municipal.

La vacante será ocupada por Emiliano Garin Arriaga, siguiente en la lista electoral de EH Bildu. Garín fue concejal de Barañáin en la última legislatura y "gracias a su experiencia se dará continuidad al trabajo colectivo que el equipo municipal realiza en favor de Barañáin y sus vecinas y vecinos", ha destacado EH Bildu.

De tal modo, la formación abertzale ha asegurado que seguirá "trabajando con firmeza por un Barañain más justo, feminista, euskaldun y participativo, siguiendo el camino recorrido hasta ahora".