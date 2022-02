Ollo dice que para "arreglar de forma definitiva" el tema de méritos hay que cambiar la ley del Euskera

PAMPLONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha manifestado este jueves que para "arreglar de forma definitiva" la valoración de méritos en la Administración hay que modificar la ley del Euskera, de manera que "desaparezca la zonificación" de la Comunidad foral.

Ollo ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de EH Bildu sobre la nueva normativa de valoración de méritos en las Administraciones Públicas de Navarra, que a su juicio consigue una "solución parcial", y por ello les produce una "sensación agridulce".

Según ha dicho, "el tema de los méritos debe arreglarse de forma definitiva, que no es otra cosa que cambiar la ley del Euskera porque si no seguirá existiendo una zonificación que establecerá la diferencia entre unos ciudadanos y otros de Navarra". Ha señalado que "tendría que desaparecer esa zonificación para que el euskera sea oficial en toda Navarra".

Mientras tanto, ha dicho, "podemos poner soluciones parciales" y ha manifestado que en el Parlamento foral "no hay un consenso, no lo había la pasada legislatura y tampoco en esta" para modificar la ley del Euskera. "Ahí está la cuestión", ha expuesto.

Ollo ha manifestado que "el borrador de decreto supone un avance parcial", que "resuelve parcialmente la situación de discriminación en la zona mixta, ya que en la actualidad, y tras al sentencia del TSJN, no se está valorando el euskera y sí las lenguas extranjeras".

Ha indicado que "esta normativa nos produce una sensación agridulce" y ha comentado que le cuesta entender que "en todas las zonas de Navarra las lenguas extranjeras se consideran mérito y no ocurra lo mismo con el euskera".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha señalado que "no tenemos que olvidar que en el Gobierno decidieron no presentar un recurso" a la sentencia del TSJN y ha añadido que este borrador supone "retrocesos" respecto a los decretos de 2017 y al de 2009. "No hagamos trampas con lo que decimos porque nos preocupan esos retrocesos", ha dicho.

Ollo ha respondido que "no hacemos trampas" y ha aseverado que "no es un retroceso respecto a la situación actual". "Sí tenemos una sensación agridulce, tenemos una visión crítica con la no valoración de nuestra lengua en una zona de Navarra cuando sí se reconocen otras lenguas", ha dicho.