Ollo dice que el Gobierno "ha revertido el recorte" en el complemento a exaltos cargos y que podían "no haberlo hecho"

Publicado 10/04/2019 13:20:43 CET

PAMPLONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno foral, Ana Ollo, ha manifestado este miércoles que el Ejecutivo "ha revertido el recorte" en el complemento a exaltos cargos para que vuelva a ser del 25 por ciento en lugar del 10 por ciento y que podían "no haberlo hecho efectivamente".

Ollo ha señalado, en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, que "este Ejecutivo no ha aprobado este complemento, que fue aprobado por el PSN y por UPN en 2007" y ha añadido que "no se ha dejado de cobrar por ningún exalto cargo funcionario desde 2007".

Ha indicado Ollo que "este Gobierno comenzamos la legislatura reduciendo nuestros salarios entre el 25 por ciento y el 15 por ciento, reducción que ha pasado desapercibida, pero que este año ha supuesto un ahorro de 234.000 euros". "Este Gobierno no ha venido a enriquecerse ni a ganar dinero", ha señalado.

La consejera ha comentado que en 2012 el complemento se redujo al 10 por ciento hasta que en 2018, "dentro de un paquete de medidas propuesto en el proyecto de ley de Presupuestos de reversión de recortes, entendiendo que se está superando la situación de crisis económica, se plantea la reversión que quedaba dentro de la ley de medidas urgentes". "Estaba incluido este complemento, como también la supresión de la jubilación forzosa de todos los funcionarios públicos a los 65 años", ha comentado, para precisar que en el debate parlamentario el cuatripartito "presentó una enmienda in voce para mantener la jubilación de los funcionarios a los 65, con excepción del departamento de Salud".

Ha señalado que el Gobierno considera "afortunada" la medida adoptada en 2012 ante "una situación de uso y abuso de exaltos cargos funcionarios que optaban por cobrar cesantías dos años sin trabajar a costa del erario público". "Se corrige en 2012, y el Gobierno de Navarra creemos que fue una buena corrección, como lo mismo con el complemento", ha expuesto.

Este año, ha añadido, "entendía Presupuestos y compartía el Gobierno de Navarra que estábamos en situación mejor que en 2012, que se ha producido ya reversión de recortes importantes y que era el momento de dejar sin efecto la ley de 2012 que se adopta por una situación excepcional". "Nosotros hemos revertido el recorte", ha manifestado.

Preguntada por si podían no haberlo revertido y no haber recuperado el complemento, Ollo ha aseverado que "podíamos no haberlo hecho efectivamente" y "sería la única medida de esa ley que quedaría en vigor".

Sobre por qué lo han recuperado si les parece mal hacerlo, ha señalado que "eran las únicas medidas que quedaban de esa situación excepcional y entendíamos que era el paquete de medidas de reversión de esos recortes".

Ana Ollo ha señalado que la consejera Beaumont expuso este martes que la medida afecta a 16 altos cargos actuales, entre ellos 2 consejeros, porque "se refería a funcionarios del Gobierno de Navarra". "Otros consejeros o directores generales formamos parte de otras Administraciones públicas que tienen otras regulaciones", ha comentado, para afirmar, sobre si ella misma lo cobrará cuando regrese a su puesto en la UPNA, que "no lo he preguntado". "Si lo cobro lo cobraré como otros exaltos cargos que ha habido funcionarios de la UPNA", ha dicho, para comentar, sobre si renunciaría a él, que "como no sé si lo voy a cobrar no le puedo decir lo que voy a hacer a futuro".

"PÚBLICO Y NOTORIO"

Ollo ha señalado, ante las quejas de los partidos de no conocer la medida de recuperación del complemento, que "si algo es público y notorio es la elaboración del Presupuesto de Navarra, que se transmite al CES y al Parlamento". "A otras medidas que suponían también esa reversión de recortes, como la jubilación forzosa, el cuatripartito presentó una enmienda", ha aseverado.

Preguntada por qué no se enmendó lo referente al complemento en el debate parlamentario, la consejera ha dicho que "no me puedo poner en el papel de los parlamentarios". "Sí puedo decir que sí hubo enmiendas a otros artículos de la misma ley, pero no me atrevo a decir por qué se hizo, si por acción o por omisión", ha comentado, para precisar que el Ejecutivo no expuso públicamente estas medidas porque "el Gobierno no informó de todas las medidas que se incluían en los Presupuestos, que tienen centenares de páginas".

Ana Ollo ha señalado que "es un debate que en la sociedad está sobre qué retribución tienen que tener los cargos públicos y una vez que abandonen el cargo político". "Es en el Parlamento donde debe escenificarse ese debate y con todo el respeto en el Gobierno aceptaremos las medidas", ha expuesto.

Preguntada si con este complemento no estarían compensando la bajada inicial de sueldo de este Gobierno, la consejera ha afirmado que "nos redujimos el salario todo el Gobierno y el complemento solo correspondería a quienes somos funcionarios de Administraciones públicas". "No sé si se puede renunciar o no", ha dicho.

Ha manifestado que UPN y PSN fueron quienes "pusieron el complemento en 2007" y "están demostrando hipocresía porque durante 5 años sus exaltos cargos lo cobraron y 22 exaltos cargos lo están cobrando desde el 1 de enero con la subida".