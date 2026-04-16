Once agentes realizan aportaciones al borrador del Plan Estratégico de Arqueología de Navarra

Archivo - Yacimiento arqueológico. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Desde el 30 de diciembre del pasado 2025 al 15 de febrero de 2026, el borrador del Plan Estratégico de Arqueología de Navarra 2024-2026 (PEAN) ha estado disponible en la plataforma de participación 'Participa Navarra', para recoger aportaciones de la ciudadanía y asociaciones navarras. Como resultado, se ha contado con la participación un total de once agentes, en su mayoría profesionales autónomos pertenecientes al sector, pero también de varias asociaciones.

Así, a nivel nacional, ha participado la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología (PEPA), mientras que a nivel autonómico ha presentado también propuestas la Asociación Profesional de Arqueología de Navarra (APAN). Han intervenido asimismo en el proceso el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) y un representante del Instituto Navarro de la Memoria, de la Dirección General de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra.

En concreto, la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, tras estudiar dichas aportaciones, ha emitido un informe para dar respuesta a las aportaciones, reunidas en un total de 59 propuestas.

Según informan desde el Gobierno de Navarra, se han aceptado seis de las proposiciones, relativas a en su mayor parte al eje 4 del Plan, dedicado a la conservación tanto de yacimientos arqueológicos como a bienes muebles específicos. También se han aceptado sugerencias relacionadas con el eje 5 (propuesta de nuevos proyectos enmarcados dentro de los temas prioritarios de intervención) y con el eje 6 (acciones de difusión). Se ha recogido además en el informe "el compromiso y el deseo" del ámbito profesional de participar con su asesoramiento técnico en el proceso de Seguimiento y Evaluación de las acciones y el programa del Plan Estratégico.

Por su parte, también se han aceptado de forma parcial nueve sugerencias. Se trata de propuestas relativas a prácticamente todos los marcadores que desarrolla el plan, a excepción del eje 0 (que tiene una perspectiva más transversal), el eje 1 (la estructura orgánica de las unidades vinculadas a la gestión del Patrimonio Arqueológico) y el eje 4 (relativo a la conservación del propio Patrimonio). Estas aportaciones se recogen e integran en las distintas acciones, mediante diversas opciones, bien reformulando su texto, bien ampliando y completando la acción.

Finalmente, 44 de las aportaciones no han resultado aceptadas, principalmente porque las propuestas se han valorado ya incluidas dentro de las acciones desarrolladas en las distintas líneas del plan. Asimismo, algunas de las proposiciones planteaban modificaciones normativas "que no son objeto de la programación del Plan Estratégico".

A partir de este punto, se incluirán las propuestas aceptadas y se procederá a la redacción del documento del Plan, para poder proceder a su aprobación mediante resolución de la Dirección General de Cultura.

El objetivo que persigue la futura aprobación del Plan Estratégico de Arqueología de Navarra es "construir una estrategia de acción global" sobre el Patrimonio Arqueológico que sirva como instrumento para la orientación y hoja de ruta de las actuaciones en materia de arqueología en la Comunidad, basándose para ello en un diagnóstico del estado de la arqueología, así como en las mencionadas aportaciones del sector profesional y de la ciudadanía.