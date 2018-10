Once navarros se encuentran en Nepal, todos en buen estado

Actualizado 27/04/2015 13:10:47 CET

El Gobierno de Navarra se muestra "dispuesto a aportar todos los medios que le sean requeridos" para ayudar a Nepal

PAMPLONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra tiene constancia de que once ciudadanos navarros se encuentran en Nepal y no han sufrido daños tras el fuerte seísmo y las posteriores réplicas que han afectado a la zona durante el fin de semana.

Una de las navarras en el lugar es una cooperante de una ONG estadounidense que va a permanecer en la zona haciendo su labor, según ha informado a los medios el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno foral, Javier Morrás. La propia familia de la cooperante, de Noáin, fue la que se puso en contacto con la Agencia Navarra de Emergencias. La mujer se halla en un campamento en la capital nepalí.

En Nepal está localizado también otro cooperante, vecino de Pamplona, que está en buen estado y se encuentra alojado en la embajada de Finlandia.

También se encuentran allí ocho vecinos de Berriozar, entre ellos el parlamentario de Aralar-NaBai Txentxo Jiménez y algunos familiares suyos. Este grupo está en buen estado en un hotel en Katmandu y tiene pasaje de vuelta para este martes, aunque también podrían regresar en un vuelo fletado por el Gobierno de España.

Por último, el Gobierno foral tiene constancia de otro navarro que está en la zona. Se trata de un fotógrafo y montañero en el campo base del Everest que está esperando la posibilidad de ser evacuado en helicóptero. Si no, tendría que hacer una marcha de unos tres días hacia el aeropuerto más cercano. Según ha explicado el consejero, la situación de esta persona es "un poco más compleja" que la del resto.

Javier Morrás ha explicado que no tiene conocimiento de que haya más navarros en la zona, lo cual no es "una certeza absoluta de que no pueda haber alguien haciendo un 'trekking' o en otro tipo de labores".

El consejero ha pedido a las familias que se puedan encontrar preocupadas o que tengan dudas que contacten directamente con el 112, y través de él se comunicará la situación a la Oficina de Emergencias Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores.

GESTIÓN DE AYUDAS PARA NEPAL

Por otro lado, el Gobierno foral ha contactado este lunes por la mañana con la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior para "conocer cuáles son los pasos que el Gobierno de España va a dar con la ayuda técnica, ayuda humanitaria y desplazamiento de medios materiales y humanos a la zona del suceso".

Morrás ha recordado que "estas intervenciones están protocolizadas a nivel mundial y por tanto es una relación Gobierno a Gobierno la que debe establecer las necesidades y las ofertas de los países". "Este protocolo se ha activado y a las 11 horas estaba prevista una videoconferencia entre los países de la Unión Europea para determinar el nivel de respuesta que enviar a Nepal", ha explicado.

El consejero ha insistido en que "esa respuesta no puede ser sin organización, no puede ser enviada de forma global, porque los propios aeropuertos están colapsados, los medios humanos y técnicos que se envíen tienen que estar homologados y tienen que autoabastacerse". "En estos momentos, que se desplazasen cientos o miles de cooperantes de ONG sin que estuviese garantizada su alimentación y su estancia sería añadir un problema al que ya tiene un país como Nepal", ha apuntado.

En todo caso, Javier Morrás ha afirmado que el Gobierno de Navarra, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación al Desarollo, estará "dispuesto a aportar todos los medios que le sean requeridos por el Gobierno de España".

Ha recordado así que el Estado ha hecho ya un anuncio de envío de materiales y Navarra contribuirá a ello "si es necesario". Para una fase posterior, Morrás ha dejado abierta la puerta a ayudas económicas, algo que debe se aprobado por acuerdo de Gobierno. "Se analizará y se tomará la decisión correspondiente en función de la demanda que pueda existir en Nepal", ha indicado.

Finalmente, preguntado por los periodistas sobre la queja de una ONG de que el director gerente de la Agencia Navarra de Emergencias, Eradio Ezpeleta, les hubiera remitido al Ministerio, explicando que él estaba fuera de Navarra, Javier Morrás ha señalado que Eradio Ezpeleta "el sábado por la tarde contactó conmigo, fue quien me trasladó la información, había hablado con la familia de la cooperante que se encontraba allá y no hace falta una presencia física aquí para hacer gestiones". "La ANE somos 500 personas para trabajar en estas circunstancias", ha apuntado.

Además, el consejero ha insistido en que "tenemos que tener todos la cabeza muy fría" y ha apuntado que "la organización de la ayuda no puede ser voluntarista, debe ser reglada, debe tener unos cauces". Ha afirmado que esta ayuda debe darse "a petición de los propios países" y ha señalado que "está perfectamente preestablecido qué tipo de ayuda hay que enviar a los lugares para no llegar sin ningún tipo de planificación y dar problemas".