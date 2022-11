La oposición pide la dimisión de Labairu por "menospreciar" a policías municipales que ganaron pleitos al Consistorio

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de EH Bildu, PSN y Geroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona han firmado una declaración de urgencia, que será debatida este martes en la Comisión de Presidencia, en la que piden la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Labairu, por "menospreciar" a dos agentes de Policía Municipal que han ganado sendos pleitos laborales al Ayuntamiento al verter contra ellos "comentarios despectivos" en el Pleno del pasado jueves.

"Consideramos que después de las descalificaciones vertidas contra los funcionarios, de las dudas emitidas de su vida laboral, su valoración sobre asuntos probados que se demuestran en las sentencias mediante informes médicos y de riesgos laborales etc., D. Javier Labairu no debe permanecer como responsable de este servicio, porque ha demostrado que no puede cumplir con los objetivos del área, ni con la protección y respeto que debe a los agentes de Policía Municipal", sostiene la declaración.

Según han informado los grupos firmantes, la propuesta recoge que "el área de Seguridad Ciudadana tiene como objetivo proteger el ejercicio de derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana, velar por una convivencia pacífica y proteger a las personas", y las "graves declaraciones vertidas por el concejal Labairu con motivo de su intervención como respuesta a una declaración del Grupo Municipal Socialista le inhabilitan para seguir desempeñando el cargo al frente de Seguridad Ciudadana".

El texto recuerda que "el debate se fundamentaba sobre dos sentencias firmes contra este Ayuntamiento, en las que los Tribunales daban la razón a dos agentes de la Policía Municipal que fueron gravemente perjudicados por la gestión de su área, causándole grandes perjuicios a este Ayuntamiento".

"Menospreciar a esos agentes y cuestionar su valía profesional, como hizo Labairu", demuestra para EH Bildu, PSN y Geroa Bai "que el mandatario de NA+ no puede cumplir con los objetivos del área, ni con la protección y respeto que debe a los agentes".