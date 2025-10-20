Los órganos judiciales navarros resolvieron 21.506 asuntos entre abril y junio, un 7% más que el mismo trimestre de 2024

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales navarros resolvieron entre los meses de abril y junio un 7% más de asuntos que en el mismo periodo de 2024. Estos datos están recogidos en el informe estadístico sobre la 'Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2025', que el Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este lunes.

Así, los juzgados y tribunales registraron un total de 21.506 asuntos frente a los 24.390 incoados en el mismo periodo de tiempo del año anterior, lo que arroja un descenso del 11,8%. En el mismo trimestre resolvieron 25.185 procedimientos (23.537 en 2024), y quedaron en tramitación un total de 33.967 (32.024 hace un año), lo que significa un aumento del 6%.

Por jurisdicciones, en civil, el número de demandas ingresadas entre abril y junio alcanzó las 7.035 (9.848 en el mismo periodo de 2024), un aumento interanual del 0,5%. En esta jurisdicción se resolvieron 9.956 procesos (9.035), un ascenso del 10,1% respecto al mismo trimestre del año anterior, y quedaron en trámite 18.340 (16.387), esto es, un incremento del 11,9%.

En la jurisdicción penal se incoaron 12.727 procedimientos (12.658 en el mismo periodo del año anterior), un decremento del 0,5%, se resolvieron 13.546 (12.505), un 8,3% más, y quedaron pendientes 10.361 (10.557), lo que supone un descenso del 1,8%.

Asimismo, en la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 412 nuevos pleitos (406 en el periodo análogo del año anterior), esto es, un aumento del 1,4%; se resolvieron 385 (458), una reducción del 15,9%; y quedaron pendientes 805 (786), un ascenso del 2,4% respecto al segundo trimestre de 2024.

Por último, en social los litigios ingresados ascendieron a 1.332 (1.478 en el mismo periodo del año anterior) -una disminución del 9,8%-, se concluyeron 1.298 (1.539) -un descenso del 15,6%-; y quedaron en trámite 4.461 (4.294), esto es, un crecimiento del 18,3%.

NAVARRA, ENTRE LAS DE MENOR TASA DE LITIGIOSIDAD

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 39,83 asuntos por cada 1.000 habitantes, dos puntos más baja que en el mismo trimestre de 2024, en el que se situó en 41,92. Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (54,07), Madrid (44,54), Murcia (44,02), Cataluña (40,64), Baleares (40,61) y Andalucía (39,90).

Los territorios que registraron una tasa inferior a la nacional fueron Asturias (39,34), Comunidad Valenciana (37,98), Galicia (36,21), Castilla y León (35,79), Aragón (35,67), Cantabria (34,91), Castilla-La Mancha (34,12), Navarra (31,79), Extremadura (30,73), País Vasco (27,85) y La Rioja (27,48).