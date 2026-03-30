Los órganos judiciales resolvieron 86.396 asuntos en 2025 en Navarra, un 4,1% menos que el año anterior

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados y tribunales navarros resolvieron el pasado año 86.396 procedimientos, un 4,1% menos que en 2024, cuando concluyeron 88.385, según recoge el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales, difundido este lunes por el Consejo General del Poder Judicial.

En el mismo periodo, recibieron un total de 84.956 asuntos, un 7% menos que en 2024, cuando se incoaron 91.236; y quedaron en trámite 33.249, lo que representa un incremento del 7,9% respecto al final del año anterior, en el que los asuntos pendientes ascendieron a 34.147.

Por jurisdicciones, en civil, el número de demandas ingresadas en 2025 se situó en 30.243 (36.237 en el año anterior), un descenso del 16,5%. En esta materia se resolvieron 33.053 procesos (33.069 en 2024), un decremento del 0,05%; y quedaron en trámite 15.145 (18.026 un año antes), una disminución del 15,9%.

En penal, el año pasado se incoaron 47.774 procedimientos (47.895 en 2024), un descenso del 0,2%; se resolvieron 46.809 (48.536 el año anterior), una reducción del 3,5%; y quedaron en tramitación 12.357 (10.893), un incremento del 13,4%.

Asimismo, en la jurisdicción contencioso-administrativa en 2025 se registraron 1.637 nuevos pleitos (1.403 en 2024), lo que supone un aumento del 16,6%; se finalizaron 1.519 (1.549), una disminución del 1,9%; y quedaron pendientes 890 (728 en 2024), lo que arroja un ascenso del 22,2%.

Por último, en 2025 los litigios ingresados en los juzgados y tribunales de lo Social se situaron en 5.302 (5.701 en 2024), una rebaja del 7%; se concluyeron 5.015 (5.231), una reducción del 4,1%; y quedaron en trámite 4.857 (4.500 un año antes), un ascenso del 7,9%.

NAVARRA REGISTRA LA TERCERA MENOR TASA DE LITIGIOSIDAD

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en 2025 fue de 153,70 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Las Comunidades Autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (202,06); Madrid (166,46); Asturias (162,42); Baleares (160,04); Cataluña (159,56); Andalucía (158,15) y Murcia (156,33).

Los territorios con la tasa más baja fueron País Vasco (109,9), La Rioja (116,9) y Navarra (124,2).