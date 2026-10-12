La Orquesta Sinfónica de Navarra abre su temporada junto al Orfeón Pamplonés con la 'Gran Misa en do menor' de Mozart

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) inaugurará su temporada 26-27 en Pamplona el jueves 15 de octubre con la 'Gran Misa en do menor' de Mozart, que será interpretada con la dirección de Perry So junto al Orfeón Pamplonés y los solistas Jone Martínez, Ana Viera Leite, Rodrigo Carreto y Ferrán Albrich.

La cita cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y tendrá lugar a las 19.30 horas en la Sala Principal del Auditorio Baluarte.

El primer abono, titulado 'Con luz propia/Argi propioarekin', comenzará con la 'Sinfonía en re' de Juan Crisóstomo Arriaga. Compuesta en 1824 durante su tiempo en París, revela una madurez compositiva en un autor de apenas dieciocho años conocido como "el Mozart español". Con temas equilibrados y sonoridades refinadas, la obra transita a través de varias emociones: serenidad y cierta melancolía, energía dramática y la impetuosidad juvenil, según ha destacado la Orquesta Sinfónica de Navarra en una nota.

'La Gran Misa en do menor' de Mozart se estrenó incompleta, integrada con fragmentos de partituras anteriores en octubre de 1783. La versión que ofrecerá la OSN ha sido revisada y editada por Ulrich Leisinger, director de investigación de la Fundación Mozarteum de Salzburgo. Con esta pieza, Mozart se aleja del sentido tradicional de música religiosa que le había exigido Colloredo y es influenciado directamente por la ópera italiana. Dedicada a su esposa, Constanza, la obra ofrece dramatismo, expresividad, un color orquestal brillante, partes solistas de enorme virtuosismo y pasajes corales de una tremenda complejidad.

El programa contará con la participación de cuatro solistas. Por un lado, la soprano vasca Jone Martínez, que inició su formación en Musikene con Olatz Saitua y Maite Arruabarrena. Ha actuado con orquestas como la Orquesta Nacional de España, la Philadelphia Orchestra o la Deutsche Radio Philharmonie, y en salas y festivales internacionales como el Concertgebouw o el Kennedy Center de Washington.

La soprano portuguesa Ana Vieira Leite, que también participa en el programa, resultó ganadora de la 10ª edición de 'Le Jardin des Voix' (2021), academia de Les Arts Florissants, debutó en la Ópera de París como 'Créuse en Médée', de Marc-Antoine Charpentier, dirigida por William Christie. Formada en la Haute École de Musique de Genève, obtuvo el 'Prix de la Ville de Genève' y premios en concursos internacionales.

También interviene en el programa con la OSN el tenor portugués Rodrigo Carreto, uno de los laureados de la 11ª edición de 'Le Jardin des Voix'. En 2021 fue Bach Young Soloist con Collegium Vocale Gent con la dirección de Philippe Herreweghe. Comparte escenario con Les Arts Florissants y los maestros William Christie y Paul Agnew en una gira internacional de 'The Fairy Queen', de Henry Purcell.

Por último, el barítono catalán Ferrán Albrich fue premiado en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España (2019) y finalista del Concurso Cavalli-Monteverdi (2023). Desde 2019 colabora con la Orquesta RTVE, Orquesta Sinfónica de Galicia o La Ritirata, y con grupos internacionales como La Cetra.

De manera previa al concierto, el miércoles 14 de octubre a las 19 horas Civican acogerá una audición guiada de la 'Misa en do menor' de Mozart, a cargo de María Setuain Belzunegui, especialista en mediación musical. La actividad se enmarca en Enclave Fortissimo, programa de mediación cultural y musical impulsado por Fundación Baluarte, la Orquesta Sinfónica de Navarra y Fundación Caja Navarra, y permitirá al público conocer algunas de las claves de la obra antes de su interpretación en Baluarte. La entrada es libre previa reserva a través de la web https://inscripcionescivican.com o través de la Línea Fundación Caja Navarra (948 222 444).

Además del concierto de abono del jueves 15 de octubre, el Orfeón Pamplonés y la OSN/NOS ofrecerán este mismo programa en un concierto extraordinario de la agrupación coral el viernes 16 de octubre, también a las 19.30 en la Sala Principal del Auditorio Baluarte. Titulado 'Una ofrenda de amor', se enmarca en el convenio de colaboración entre Fundación Baluarte y el Orfeón Pamplonés para la realización conjunta de actividades artísticas y culturales, con el objetivo de reforzar la programación sinfónico-coral en Navarra y estrechar la cooperación institucional entre ambas entidades.

El precio de las localidades es de 35, 29 y 15 euros para el público general. Además, en el caso del concierto de la OSN, los mayores de 65 y menores de 30 años pueden comprar sus localidades por 28, 23 y 12 euros. Los precios se incrementarán en 0,95 euros en la venta online por la comisión de la plataforma. Los menores de 30 años también pueden adquirir entradas a un precio reducido, 11, 9 y 5 euros, los últimos tres días de venta, presentando en la taquilla del auditorio el Carné Joven o DNI.

Además, hasta el 15 de octubre se podrán adquirir los abonos de la temporada 26-27 de Orquesta Sinfónica de Navarra, que incluyen los 12 conciertos. El precio para el público general es 275, 220 135 euros; para mayores de 65, 250, 205 y 99 euros; y para menores de 30 años, 99 euros.

También pueden adquirirse packs de entradas con descuento para la temporada de la Orquesta y/o de Fundación Baluarte a través de Cultura a la Carta, con un 10% de descuento al seleccionar cuatro o más espectáculos y un 15% a partir de siete. Asimismo, las personas de 18 años pueden adquirir sus entradas y abonos con el Bono Cultural para jóvenes.

Las entradas y abonos están a la venta en la oficina y web de Fundación Baluarte, la taquilla y web del Auditorio Baluarte y el punto de información y venta de NICDO en el Centro Comercial La Morea, así como en los teléfonos 948 229 217 y 948 066 066. La temporada 26-27 de la OSN/NOS cuenta con el apoyo de Gobierno de Navarra, Fundación La Caixa, Autopistas de Navarra, Mondragon e Iruñamóvil.