Las osas del Pirineo han realizado en Navarra 13 ataques y han dejado 16 ovejas y cuatro corderos muertos

El Gobierno foral ha destinado 132.000 euros a adoptar medidas para compatibilizar la presencia del oso con la ganadería extensiva

Las dos osas que Francia ha liberado en el Pirineo han realizado desde noviembre de 2018 trece ataques en Navarra que se han saldado con 16 ovejas y cuatro corderos muertos.

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, ha comparecido este martes en el Parlamento foral para dar cuenta del primer año de puesta en marcha del Plan del Oso del Gobierno de Navarra, una plan para compatibilizar la presencia del oso con la ganadería extensiva.

En el año 2018 se registraron cuatro ovejas muertas y se abonaron 1.721 euros de indemnización a los ganaderos, y en el 2019 fueron 12 ovejas y cuatro corderos muertos, y se abonaron 4.493 euros.

El Plan del Oso ha contado con un presupuesto de 150.000 euros, de los que se han gasto 132.000 euros. Entre las medidas aplicadas, se encuentra la colocación de geolocalizadores en las ovejas para detectar movimientos anómalos en rebaños, lo que permite intuir la presencia del oso. Se han colocado 42 geolocalizadores en total, uno o dos por rebaño, excepto en un caso con cinco en un mismo rebaño. Se han destinado 18.000 euros a este capítulo, a los que se suman otros 20.000 euros destinados a INTIA para el estudio de los rebaños y trabajo de intermediación con ganaderos.

También está en marcha el geolocalizador colocado a las propias osas, medida costeada por el Gobierno francés, y que da la posición de la osa una vez al día. Cuando el oso se encuentra en Navarra, se avisa a los ganaderos por SMS de en qué municipio se encuentra y cuando sale de Navarra se vuelve a comunicar. Hay 120 ganaderos dados de alta en este sistema. Esta medida se va a reforzar con la vigilancia y el aviso directo de los guardas de la zona, según ha explicado la consejera.

Otra medida prevista en el plan del oso es la de proporcionar perros mastines a los ganaderos, abonándoles un año de pienso y cuidados veterinarios. Dos ganadores en Roncal y tres en Salazar se han adherido a esta medida. El gasto hasta ahora ha sido de 1.120 euros.

Por otro lado, el Gobierno facilita la contratación de pastores para dar asistencia de hasta siete meses al ganadero, es decir, durante todo el periodo que dura el pastoreo extensivo en esta zona. Dos ganadores en Roncal y uno en Salazar han hecho uso de esta medida, a la que se han destinado 45.700 euros.

Por último, se han colocado nueve cercados eléctricos entre Salazar y Roncal y no han sido atravesados por ningún oso. Estos cercados han costado 6.469 euros.

Para el año 2020, el departamento mantiene las medidas ya activadas con el mismo presupuesto de 150.000 euros, que podría ser ampliable.

Además, se van a poner en marcha dos medidas en fase experimental. Una, los collares antidepredadores, que se colocan en una oveja y cuando detecta movimiento sospechoso emite destellos y ultrasonidos. La otra medida es el cercado virtual, que se activan cuando lo traspasa un animal, se envía aviso de sms y se enciende un foco disuasorio.

Por otro lado, Itziar Gómez ha señalado que el Gobierno va a seguir apostando por poner en marcha medidas ligadas de apoyo a la ganadería extensiva en el Pirineo. "Estamos trabajando en un nuevo plan para la ganadería extensiva del Pirineo que consensuaremos con las juntas de los valles y los ganaderos de la zona, plan que pone el foco en la realidad actual de la ganadería extensiva, que va mucho más allá de la realidad del oso", ha destacado.

NAVARRA SUMA

El parlamentario de Navarra Suma Miguel Bujanda ha criticado que "no se pueden reintroducir dos osas sin ningún tipo de consenso, de pregunta, de actuación previa con los valles, ya sé que el Gobierno de Navarra no es el culpable, es Francia y una resolución de la Unión Europea, pero hay que hacer caso lo primero a los valles y aquí no se ha hecho caso a los valles". "Estamos tomando medidas, y con algunas estoy de acuerdo, sin contar con la gente de los pueblos. La burocracia urbanita vuelve a pensar que la gente de los pueblos no sabe dónde está. Vamos a pelear con el Gobierno de España y el francés para que estas osas no aparezcan por aquí", ha dicho.

Por parte del PSN, Javier Lecumberri ha afirmado que "estamos ante un problema complicado que necesariamente nos obliga a tomar medidas para conciliar entre la presencia del oso y la actividad de los ganadores". "El debate entre si hay que reintroducir al oso o no está superado, el oso ya está aquí. El camino que tenemos que tomar es el de lograr que cohabite con el ganadero y la actividad del ser humano", ha destacado.

En la misma línea, el parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha afirmado que la presencia del oso pardo en el Pirineo "es una realidad, hay que convivir con ello, el Gobierno de Navarra no tiene la potestad para decidir la retirada del oso en Navarra, pero sí tiene la responsabilidad de tomar medidas para que esto sea compatible con la vida de estos valles".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado igualmente que "no está en manos del Gobierno de Navarra, ni siquiera en manos del Gobierno de España, no reintroducir el oso" y ha abogado por "tratar de afrontar esa realidad con medidas". "No podemos actuar como si esta realidad no existiera", ha dicho, para valorar también que se esté trabajando en un nuevo plan para la ganadería extensiva, "que es un debate más allá del propio oso".

La portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, ha afirmado, en relación con la presencia del oso, que "hay unas directivas europeas que cumplir". "El Gobierno de Navarra, cuando recibe la notificación de Francia, plantea inmediatamente un plan urgente para comenzar a trabajar", ha señalado Aznárez, enmarcando en este ámbito las medidas que ha presentado la consejera.