Óscar Chivite dice que no se reunió con el presidente de la mesa de Belate tras la comisión de investigación

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha afirmado este jueves que no se reunió con el presidente de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate, Jesús Polo, después de que este compareciera en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra.

"No me reuní con el señor Polo ni posteriormente a la comparecencia ni hasta hoy, ni he hablado con él", ha afirmado Óscar Chivite en el pleno del Parlamento de Navarra, en respuesta a una pregunta del PSN sobre el tramo III de la conversión de la N-121-A en una vía 2+1.

Chivite ha dado esta respuesta después de que esta mañana, también en el pleno del Parlamento, el portavoz de UPN, Javier Esparza, haya manifestado que el consejero y el director general se reunieron con Jesús Polo después de su comparecencia en la comisión de investigación. En ese momento, Óscar Chivite no ha dado respuesta a la afirmación de Esparza, pero por la tarde, cuando se ha retomado el pleno, el PSN le ha preguntado si se reunió con Jesús Polo, a lo que ha respondido que ni él ni el director general se reunieron con el presidente de la mesa.

"Esas falsedades que ha transmitido el señor Esparza son una versión más del capítulo mil doscientes y pico de las invenciones a las que nos tienen acostumbrados últimamente", ha afirmado, para insistir en que "no nos reunimos con el señor Polo ni yo ni el director general".