Otegi cree que las concentraciones de apoyo a Ceuta serán "absolutamente minoritarias en Euskal Herria"

1113271.1.260.149.20260831141049 Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. - Unanue - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que "hay un interés por parte de la extrema derecha de capitalizar los sucesos de Ceuta" y se ha mostrado "absolutamente en contra" de las concentraciones que se han convocado para el 2 de septiembre en apoyo a la Ciudada Autónoma. "Esas concentraciones en Euskal Herria serán absolutamente minoritarias y van a pasar sin pena ni gloria", ha señalado.

Otegi ha asegurado, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Pamplona con motivo de la reunión de la Mesa Política de EH Bildu, que "estamos oyendo algunos discursos que nos preocupan" y se ha cuestionado si "existe el derecho internacional". "Si existe el derecho internacional, aplíquese. Aplíquese también en este caso y no hay más debate sobre este tema", ha indicado.

No obstante, se ha preguntado si "en lo que ha ocurrido en Ceuta, además de un fenómeno migratorio, hay más cosas", y ha considerado que sí "hay más cosas". "Tampoco perdamos de vista eso", ha afirmado.

El secretario general de EH Bildu ha asegurado que "desde el Vaticano hasta las posiciones de izquierda tenemos que defender que se aplique el derecho internacional y que se proteja a los menores", pero ha advertido de que "haciendo todo eso no vamos a resolver este problema, porque este problema solo se combate si se combate un orden económico injusto y un orden internacional sin reglas". "Todos los días, hoy también, más de 15.000 niños y niñas menores de cinco años van a morir en este planeta por falta de agua potable. Hasta que se combata ese orden económico internacional, no se van a resolver estos problemas", ha considerado.

Otegi ha señalado que "combatir ese orden injusto desde una formación política como Bildu, con toda la humildad del mundo, es recuperar los principios socialistas, los principios democráticos y los principios de defensa de los derechos humanos". "Ahí estamos, desde las posiciones de izquierda, hasta cabría recordar a los devotos católicos por ejemplo de Nafarroa, el Papa que está instalado en el Vaticano", ha indicado, para hacer "una defensa de los seres humanos, la defensa de los principios socialistas, la defensa de un orden económico más justo". "Mientras eso no sea, los problemas no van a tener solución. Y nosotros aportaremos en esa dirección en la medida de nuestras pequeñas posibilidades", ha afirmado.