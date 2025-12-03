Otegi (EH Bildu) dice que "la izquierda soberanista es una garantía para hacer frente al autoritarismo"

Acto político de EH Bildu con motivo del Día de Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este miércoles, en un acto político celebrado en Pamplona con motivo del Día de Navarra, que "la izquierda soberanista es una garantía para hacer frente al autoritarismo" y para "defender nuestra soberanía nacional".

"Que estemos en un momento histórico en el que el trazo, la línea que divide los grandes debates en el planeta sean entre el autoritarismo y la libertad, entre el autoritarismo y la democracia o entre la civilización y la barbarie, es una constatación diaria, y efectivamente es algo a lo que nos tenemos que enfrentar, pero esta partida no está terminada, el final de esta partida no está escrita", ha indicado durante el acto, en el que también ha intervenido la portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal.

En este sentido, Otegi ha señalado que "no vamos a trasladar a la gente la idea de que eso es algo inevitable, porque eso se puede evitar con trabajo, con estrategia política y moviendo a la gente para que sepa qué es lo que puede ocurrir si eso termina por materializarse".

La "prioridad", ha dicho, es "parar al bloque reaccionario", porque "va a golpear a las mujeres, a los trabajadores, a los jóvenes, va a golpear a todos los sectores sociales que quieren vivir de otra manera, que quieren vivir en la civilización y no en la barbaridad". "Parar al bloque reaccionario no es defender los intereses de una sigla política, es defender los intereses de la mayoría popular de este país", ha apuntado, tras añadir que "hay que hacerlo, además, de manera democrática, de manera masiva y articulando a esas grandes mayorías sociales".

También ha apostado por "un programa transformador que se fundamente en la democratización del Estado y la aceptación de la plurinacionalidad, la democratización de los poderes que se quedaron sin democratizar en el 78 y la puesta en marcha de medidas para la democracia económica y social".

"EJEMPLARIDAD EN LA GESTIÓN"

Por otro lado, ha considerado que "no vale con decir que hay que parar a la extrema derecha", sino que "lo que hay que demostrar es que nosotros y nosotras somos mejores". Además, ha remarcado la importancia de "la ejemplaridad en la gestión y en la gestión de los recursos públicos", algo que "es nuestro santo y seña".

"Ya no vale con decir solo que nosotras y nosotros no tenemos ningún caso de corrupción en EH Bildu, cosa de la que nos enorgullecemos enormemente. Es que somos la garantía, somos la garantía para la ejemplaridad en el servicio público", ha reivindicado.

En este sentido, ha manifestado que EH Bildu "es la garantía para hacer frente al autoritarismo, para consolidar democracias sociales y económicas mucho más avanzadas, es la garantía para defender nuestra soberanía nacional". "Y es la garantía de honradez y ejemplaridad en la actividad política", ha manifestado.

Por su parte, Aznal ha destacado que "vivimos en un mundo de gran incertidumbre, con un importantísimo auge del autoritarismo". "En el Estado español, el bloque reaccionario autoritario, representado por PP y Vox, es cada vez más visible, es cada vez más agresivo", ha subrayado.

A su juicio, "es hora de afrontar con valentía y con ambición la renovación de nuestra foralidad y de nuestro autogobierno para responder a los retos que tenemos como sociedad, y también para protegernos frente a los riesgos de la recentralización autoritaria".

Aznal ha considerado que "la renovación de la foralidad, desde nuestro punto de vista, debe responder a dos cuestiones". Por un lado, "es una oportunidad para el desarrollo ilimitado del autogobierno, una oportunidad que nos acerca a la soberanía, una oportunidad que tenemos que aprovechar para concretar y desarrollar las políticas públicas aquí, para hacer frente a los problemas y a los retos que tiene la sociedad navarra desde aquí".

Además, "la actualización de la foralidad debe contar con el apoyo de la ciudadanía navarra". "Navarra es un sujeto político y Navarra será lo que decidamos las navarras y los navarros", ha reivindicado, tras añadir que "nuestra mano está tendida para que Navarra tenga un elevado nivel de autogobierno y ahí podemos unirnos, soberanistas vascos y vascas y otros demócratas progresistas, en la construcción de un nuevo estatus".