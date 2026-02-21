Otegi reivindica la "serenidad" frente a la "ansiedad" de quienes "piensan que todo es una campaña electoral permanente"

Archivo - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en una foto de archivo. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reivindicado este sábado "la serenidad" y "la vista a largo plazo" en término "estratégicos" frente a la "ansiedad" de quienes "piensan que todo es una campaña electoral permanente". Ha destacado que el proyecto de la coalición "se debe al conjunto de los siete territorios de este país" y ha remarcado que las políticas sociales que impulsa su formación son un "adelanto de las que haríamos en una república vasca de iguales".

Otegi ha abierto la IV Conferencia Municipalista, que se celebra este sábado en la Casa de Cultura de Burlada con alcaldes, concejales y cargos locales de la coalición abertzale y que se va a centrar en el problema de la vivienda. En este sentido, ha afirmado que "para la derecha la vivienda es un negocio y para la izquierda es un derecho".

En su intervención, Otegi ha destacado que EH Bildu es "un colectivo militante de voluntarios que trabajan por construir una alternativa social y nacional para este país". Además, ha resaltado que es un "frente amplio y plural que es capaz de sobresalir del momento y de la inmediatez para mirar las cosas con vistas a un futuro de carácter estratégico".

En este sentido, ha advertido de que "la ansiedad, en términos políticos, es algo que es difícil de esconder", frente a lo que ha reivindicado "la serenidad, el análisis sereno y la vista a largo plazo". Fruto de esta "ansiedad", ha dicho, se "sobreponen" debates que hablan "de un ciclo político marcado permanentemente por el interés electoral" y ha criticado que "algunos piensan que todo es una campaña electoral permanente".

Arnaldo Otegi ha remarcado que EH Bildu es "un espacio voluntario y militante que trabaja para el conjunto de nuestro país y que no olvida que, por encima de las divisiones territoriales y políticas impuestas, nuestro proyecto se debe al conjunto de los siete territorios de este país y al conjunto de las gentes trabajadoras que viven y trabajan en nuestro país". "Esa es nuestra vocación", ha recalcado.

El dirigente de la coalición abertzale se ha mostrado "cansado de oír que ya no existen diferencias entre derecha e izquierdas" cuando, ha opinado, hay "una diferencia sustancial": "donde las izquierdas ven necesidades sociales que hay que atender, las derechas ven vectores de negocio para poder incrementar sus niveles de capital". "Para ellos hay negocio, para nosotros hay derechos básicos que hay que respetar y garantizar", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que "la política consiste en atender y cuidar a las mayorías populares y, sobre todo, a los sectores más débiles". Y ha afirmado que EH Bildu practica políticas sociales "que quieren hacer prevalecer los intereses de las mayorías sociales, y con eso hacemos república vasca". Unas políticas, ha subrayado, que son "el adelanto de las que haríamos en una república vasca de iguales".

"Cuando nos convertimos en ayuntamientos o en ciudades o en barrios en los que atendemos las necesidades de los sectores más vulnerables y de las grandes mayorías sociales y populares, estamos haciendo un país mejor y nos estamos haciendo mejores como personas", ha expresado.

Arnaldo Otegi ha afirmado que "lo que hacemos es construir un país mejor, un país más justo y hablar de seguridad en términos integrales". A este respecto, ha defendido que la seguridad consiste, primero, en que "las condiciones materiales de la gente y sus necesidades sociales estén atendidas" y, en segundo lugar, en unas "reglas de convivencia". "Pero, por encima de todo eso, lo que estamos tratando de transmitir es, con confianza, con tranquilidad y con serenidad, que en el día a día en nuestros ayuntamientos lo que estamos haciendo es construir un país mejor", ha concluido.